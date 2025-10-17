SuperLiga: Remiză între Farul Constanța și FC Argeș

Bogdan Ioan Andone, în timpul meciului dintre FCSB și FC Argeș, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 24 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Farul Constanța și FC Argeș au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat vineri, la Ovidiu, în etapa a 13-a din SuperLiga.

Farul Constanța – FC Argeș 0-0

O fază controversată a avut loc în prelungirile primei reprize. Sierra a căzut în careu după o intrare prin alunecare a lui Țîru, iar arbitrul Radu Petrescu a dictat inițial penalty pentru FC Argeș.

„Centralul” a revăzut faza la monitorul VAR și și-a schimbat decizia. Ianis Zicu a protestat, cerând ca jucătorul oaspeților să fie sancționat cu un al doilea „galben” (și eliminat) pentru simulare, însă tehnicianul a fost cel care a primit un cartonaș.

În urma acestui rezultat, echipa de la malul mării se află pe locul, cu 16 puncte, în timp ce formația piteșteană ocupă locul 5, cu 23 de puncte, la fel ca Dinamo, gruparea de pe 4.

Au evoluat echipele: