SuperLiga: Remiză la Botoșani între primele două clasate. Continuă „seceta” pentru Rapid în deplasare

FC Botoșani și Rapid București au terminat la egalitate luni seară, scor 0-0, în încheierea etapei a 19-a din SuperLiga României.

Giuleștenii au avut ocaziile mai mari, dar nu au reușit să înscrie. Pentru echipa lui Costel Gâlcă a fost a patra deplasare consecutivă fără victorie, în toate competițiile.

Ultimul succes al „alb-vișiniilor” considerat pe teren străin a avut loc în cupă în finalul lunii octombrie, împotriva lui CSC Dumbrăvița, când meciul s-a jucat de fapt tot în Giulești.

Chiar și așa, Rapid rămâne lider în SuperLiga, cu 39 de puncte după 19 runde.

În spatele său este chiar FC Botoșani, cu 37 de puncte.

În zona de play-off se mai află Dinamo București (35 p), Universitatea Craiova (34 p), FC Argeș (33 p) și UTA Arad (28 p).