SuperLiga – Reproșul antrenorului secund de la CFR pentru jucătorii săi, după ce au pierdut cu campioana FCSB: „E păcat”

Antrenorul secund al formației CFR Cluj, Laurențiu Rus, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferință de presă, că înfrângerea cu 2-1 suferită în Supercupa României în fața campioanei FCSB este una dureroasă pentru că a venit la ultima fază a meciului, transmite Agerpres.

‘Am început temători, am ezitat și așa le-am dat încredere. Jocul celor de la FCSB a crescut de la minut la minut și abia după pauza de hidratare din minutul 23 am reușit să echilibrăm puțin jocul. Repriza secundă au început-o mult mai tare decât noi, lucru la care ne așteptam. Dar după golul lor ne-am trezit, am arătat că avem valoare și capacitate de a juca fotbal. Am reușit să și marcăm, dar e păcat că nu am reușit să ținem ritmul până la final. Înfrângerea e dureroasă pentru că a venit la ultima fază a meciului’, a afirmat secundul lui Dan Petrescu.

‘Nu pot să spun că am pregătit meciul la 0-0, dar am luat în calcul și loviturile de departajare. După egalare jocul chiar tindea spre acest lucru. FCSB a arătat forță, e o echipă extrem de puternică, are jucători maturi, cu valoare. Faptul că s-a jucat la București, nu știu, astea sunt regulile și trebuie să le respectăm. Dar categoric a fost un avantaj pentru ei. În plus sunt jucători importanți care au lipsit de la noi, jucători care au evoluat meci de meci în sezonul trecut’, a adăugat el.

Laurețiu Rus a explicat că antrenorului principal Dan Petrescu i s-a făcut rău după fluierul de final al partidei și nu a putut veni la conferința de presă.

‘Dan Petrescu a plecat repede de pe bancă la finalul partidei extrem de nervos. Iar acum avea palpitații, era domnul doctor lângă dânsul. A fost un meci care din punct de vedere emoțional l-a măcinat. Voia să câștige, dânsul acceptă foarte greu când pierde. Așa că este de înțeles cum se simte acum’, a menționat secundul.