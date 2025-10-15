SuperLiga: Revelația sezonului putea ajunge la Dinamo: „Au dormit mai mult decât trebuia”

Claudiu Rotar, finanțatorul clubului FC Hermannstadt, a dezvăluit că fundașul Kevin Ciubotaru (21 de ani) a fost aproape de un transfer la Dinamo în 2023.

Fotbalistul născut la Roma a trecut de-a lungul carierei pe la Ciampino Giovanili (Italia), Rapid Viena, Austria XIII, Admira, TWL Elektra, Parma, Kinetic Academy (juniori) și Glasgow Rangers B, înainte de a semna cu FC Hermannstadt în 2023.

În septembrie 2024 a fost împrumutat la Unirea Ungheni, iar în acest sezon a revenit la Sibiu și a reușit să debuteze în prima reprezentativă a României, în amicalul cu Moldova, scor 2-1.

Kevin Ciubotaru a fost aproape de Dinamo

„Era în curte la Dinamo, dar ne-am mișcat mai repede decât ei. Și noi eram în insolvență atunci, nu doar Dinamo. Deci nu a contat asta, cred doar că au dormit ei mai mult decât a trebuit (n.r. râde).

Nici la Dinamo nu pot juca toți fotbaliștii pe care îi au și atunci se gândesc cum pot face să evolueze mai mult. A contat asta”, a spus Rotar, potrivit digisport.ro.

Cotat de Transfermarkt la 150.000 de euro, fundașul stânga a jucat în acest sezon în 11 partide pentru FC Hermannstadt și a bifat o pasă decisivă.