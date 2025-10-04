SuperLiga: Revenire importantă la Universitatea Craiova înainte de meciul cu FCSB: „Sunt pregătit să joc!”

Fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk a anunțat că este apt de joc pentru meciul pe care Universitatea Craiova îl va disputa împotriva celor de la FCSB, duminică, de la ora 20:30.

Derby-ul etapei cu numărul 12 din SuperLiga le aduce față în față pe campioana en-titre a României și liderul din acest sezon.

Oleksandr Romanchuk, înainte de meciul cu FCSB: „Mergem să câștigăm”

Ajuns în Bănie în această vară, Romanchuk a devenit rapid unul dintre jucătorii de bază din lotul lui Mirel Rădoi. Stoperul a înscris 3 goluri și a livrat 2 pase decisive în 14 partide disputate, iar acum revine după accidentarea suferită în meciul cu Oțelul Galați.

„Sunt bine, mă recuperez total după accidentare și sunt pregătit să joc. Nu este un meci special pentru mine, chiar dacă vom juca cu echipa campioană. Vom face jocul nostru. Avem planul nostru, mergem să câștigăm, pentru că este foarte important.

Până acum nu am mai jucat contra lor, dar știu că este o echipă bună, cu istorie în spate și cu jucători buni din punct de vedere individual. Va fi un meci frumos pentru fani.

Nu am avut rezultate bune în ultimele două-trei partide, tocmai de aceea vrem să le oferim o impresie bună suporterilor noștri după jocul cu FCSB”, a declarat Romanchuk, potrivit fanatik.ro.

Universitatea Craiova e prima în clasamentul SuperLigii, cu 24 de puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 11, cu doar 10 puncte.