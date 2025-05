SuperLiga: Risto Radunovic (FCSB): Am gestionat foarte bine acest sezon, acum ne gândim la Champions League

Fotbalistul Risto Radunovic a afirmat, duminică, la finalul meciului cu Universitatea Cluj, câștigat cu 2-0 de FCSB, că formația sa a gestionat foarte bine acest sezon în care a câștigat deja titlul de campioană și că gândul tuturor jucătorilor pregătiți de Elias Charalambous se îndreaptă acum către Champions League, relatează Agerpres.

„Am gestionat foarte bine și campionatul, dar și sezonul din Europa. Am zis de anul trecut că trebuie să construim pe rezultatele pe care le obținem. La fel trebuie să construim și de acum încolo, să facem și mai bine, să construim pentru Champions League. Unitatea înseamnă foarte mult pentru echipă, asta este cheia succesului. Am creat o unitate și această atmosferă, împreună cu stafful și jucătorii suntem o familie și vrem să continuăm așa”, a declarat Radunovic.

Referitor la partida cu „U” Cluj, Radunovic a spus că FCSB a avut un comportament de campioană.

„Este o victorie foarte importantă pentru noi, am arătat un comportament de campioană și ăsta este un lucru foarte important pentru noi, că am respectat competiția și am câștigat fără gol primit. Mă bucur pentru toți jucătorii care au depus efort în tot acest sezon formidabil, pentru fani și pentru toți cei care iubesc clubul nostru. Mă bucur că am ajutat și eu echipa și că am câștigat astăzi”, a adăugat Radunovic.

FCSB, virtual campioană după remiza dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj (2-2), a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seară, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 8-a a fazei play-off a Superligii de fotbal.

FCSB a ajuns la 22 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, 15 victorii și 7 egaluri.