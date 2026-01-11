SuperLiga: Robert Ilyeș, după rezultatele înregistrate de FK Csikszereda în Turcia: „Am motive să fiu optimist în privința viitorului”

Robert Ilyeș, antrenorul echipei FK Csikszereda, s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi în remiza cu gruparea poloneză Arka Gdynia, scor 1-1, disputată în cantonamentul din Turcia.

Arka, echipă clasată pe locul 12 (din 18 echipe) în prima ligă a Poloniei, a deschis scorul în prima repriză, însă formația din Miercurea Ciuc a egalat după pauză, prin Szabolcs Dusinszki.

Miercuri, FK Csikszereda, locul 14 în SuperLiga, a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Nyiregyhaza, echipa de pe locul 11, penultimul, din liga Ungariei.

Robert Ilyeș: „Mi-ar plăcea ca la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie să avem motive de bucurie”

„Am jucat împotriva unei echipe foarte puternice. Prima ligă poloneză este la un nivel mult mai ridicat decât fotbalul românesc. Au fost lupte fizice, în care am reușit să ne menținem. A fost un joc dur de ambele părți, cu un cartonaș roșu și multe cartonașe galbene.

Sunt mândru că echipa răspunde. Să nu uităm că ne antrenăm de două ori pe zi, așa că este foarte dificil pentru toată lumea din punct de vedere mental și fizic. Toată lumea este conștientă de lipsa punctelor în campionat și toată lumea se simte responsabilă pentru rezultatele de până acum.

Sunt mulțumit de noii jucători. Ei încearcă să țină pasul cu echipa și să aducă un plus de energie. S-au integrat bine în antrenamente. De asemenea, simt cât de important este fiecare pentru echipă. Mă bucur că jucătorii i-au primit cu căldură și că există o atmosferă bună în echipă.

Consider că este pozitiv faptul că ceea ce au exersat până acum la antrenamente s-a reflectat în ambele meciuri, ceea ce îmi dă motive să fiu optimist în privința viitorului. Mi-ar plăcea ca la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie să terminăm pe o poziție care să ne mențină în prima divizie, spre bucuria tuturor”, a explicat Ilyeș, potrivit fkcsikszereda.ro.

Pentru FK Csikszereda urmează amicalul cu Zira FK (locul 3 în prima ligă din Azerbaidjan), revenirea în țară urmând să se producă marți după-amiaza. Primul meci oficial din 2026 îl va disputa pe 18 ianuarie, acasă, de la ora 15:30, în etapa 22 din SuperLiga.