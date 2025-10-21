SuperLiga: Sabău a rămas surprins când a aflat cine îl poate înlocui la Universitatea Cluj

Ioan Ovidiu Sabău s-a despărțit de Universitatea Cluj. Acum, oficialii clubului sunt în căutarea unui nou antrenor. Printre variantele vehiculate în ultimele două zile sunt Cristiano Bergodi, Adrian Mutu sau Andrei Prepeliță, scrie DigiSport.ro.

În cadrul unui interviu pentru DigiSport.ro, Ioan Ovidiu Sabău a fost întrebat, printre altele, și despre posibilii înlocuitori pe banca Universității Cluj. Tehnicianul a rămas surprins când a auzit numele lui Andrei Prepeliță, în condițiile în care acesta din urmă este sub contract cu Unirea Slobozia.

Fair-play, Ioan Ovidiu Sabău a ținut să-i laude pe Adrian Mutu, Andrei Prepeliță sau Cristiano Bergodi. „Prepeliță? Nu am știut, el era sub contract. Nu e ușor să-l găsești pe cel mai potrivit, dar toți sunt antrenori bine pregătiți și cu nume importante. Acum depinde de pretențiile pe care le au, dar și de clauza de reziliere în cazul în care nu funcționează lucrurile. Cred că aici trebuie să se uite toți. Nu îți garantează nimeni succesul și să plătești sume mari este destul de greu în campionatul nostru. Cred că aici e negocierea, din punctul meu de vedere. Și eu am avut o clauză importantă, în oglindă, dar nu s-a pus problema de nicio parte. Cei de acolo nu mi-au cerut-o nici acum”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.