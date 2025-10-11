SuperLiga: Sabău, despre negocierile decisive de la U Cluj: „Eu am vrut să plec”

Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, spune că a dorit să părăsească banca lui U Cluj pentru că se „simțea vinovat” pentru seria recentă de rezultate și felul în care a arătat jocul echipei. În cele din urmă, va continua ca A1 la formația de pe Cluj Arena.

Cu U Cluj învinsă de Csikszereda, prima victorie a nou-promovatei în acest sezon, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a anunțat, în direct la tv, că va merge la masa negocierilor pentru rezilierea contractului cu Universitatea. Ulterior, părțile s-au așezat la masa tratativelor, dar decizia luată la finalul orelor de discuții a fost de a continua împreună, relatează sâmbătă GSP.ro.

La câteva zile distanță, după ce apele s-au calmat, Sabău și-a oferit punctul de vedere, vorbind despre ce consideră că a contribuit la începutul nefast de sezon al Universității, notează GSP.ro.

„Au fost foarte multe accidentări. În primele 6 etape am jucat fără fundaș central și fără fundaș dreapta. Au jucat mijlocașii centrali acolo. Au plecat unii dintre cei mai eficienți jucători – Blănuță, Thiam și Masoero. Nu este ușor când ai atâtea probleme. Pierzi meciuri, apoi îți pierzi și încrederea. Nu faci puncte și intri în acea presiune firească. (…) Dorința mea a fost să plec pentru că mă simțeam vinovat. Simțeam că jucătorii au nevoie de altceva și, ca să ajut echipa și tot ce înseamnă clubul și fanii noștri, am spus că cel mai bine e să plec eu”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la Sport Total FM.

Obiectivul lui Sabău rămâne calificarea echipei în play-off, ceea ce a reușit și în sezonul precedent. La reluarea campionatului, U va primi vizita liderului FC Botoșani.

U Cluj ocupă locul 10 în SuperLiga, cu 14 puncte acumulate în primele 12 etape.