SuperLiga: Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor le-a dat dreptate celor de la Rapid / „Trebuia acordat penalty”

Victor Angelescu, unul din acţionarii Rapidului, spune că a discutat cu şeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Kyros Vassaras, la întâlnirea pe teme de videoarbitraj organizată de comisie.

Angelescu a spus la Prima Sport că a fost mulţumit de interacţiuna cu şeful CCA care a prezentat mai multe probleme care afectează calitatea VAR-ului și care ar fi dat dreptate celor de la Rapid, cu privire la două faze în care au cerut penalty.

„Nu-ţi convin greşelile împotriva Rapidului, dar sunt dumerit, pot să spun. A fost o întâlnire benefică, ar trebui repetată şi am înţeles anumite lucruri. Nu pot fi împăcat.



Ce nu ştiam e că există multe probleme tehnice şi ne-a oferit o statistică pentru acest sezon. În 23% dintre meciuri au existat probleme tehnice cu sistemul VAR. Trebuie îmbunătăţit acest sistem şi, ce nu mai ştiam eu, e că anumite stadioane, cel de la Clinceni, la Galaţi, Botoşani, unde sunt probleme tehnice cu sistemul”.

Despre deciziile de arbitraj contestate de Rapid, Victor Angelescu a spus că la penalty-ul cu FC Argeş, care a fost analizat şi din punctul de vedere al lui Kyros Vassaras, „trebuia acordat penalty”.

„Legat de henţul de la Galaţi, punctul dânsului de vedere a fost de acordare a penalty-ului. La U Cluj, la henţul din lovitură liberă, părerea dânsului e că nu e penalty. Cam astea au fost fazele noastre.



Au fost şi pentru alte echipe. Faza disputată cu cartonaşul roşu al lui Bancu, la duelul cu Armstrong unde trebuia acordat roşu pentru amândoi. Ăsta e punctul dânsului de vedere”, a mai spus Angelescu, la Prima Sport.

