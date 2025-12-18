SuperLiga: Șeful LPF vrea un campionat cu mai puține echipe. „O să umblăm la licențiere”

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) își dorește un campionat cu 12 echipe, pe fondul problemelor financiare cu care se confruntă o parte dintre cluburi, și a anunțat că vor fi modificate condițiile de licențiere.

Gino Iorgulescu a declarat într-un interviu pentru ProSport că și-ar dori un campionat cu doar 12 echipe.

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a spus el.

Șeful LPF consideră că un astfel de format ar avantaja și echipele angrenate în cupele europene, pentru că ar exista mai multe date disponibile pentru a fi amânate meciurile din SuperLiga când programul este încărcat.

„Mai e o problemă! Atunci când se joacă în cupele europene, nu mai avem date ca să amânăm niște meciuri. Dacă ar fi mai puține echipe, am avea date suficiente”, a adăugat Iorgulescu.