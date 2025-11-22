SuperLiga: Semnal de alarmă tras de Bogdan Andone după înfrângerea cu U Craiova / „E clar că play-off-ul e prea mult pentru noi”

Universitatea Craiova a învins vineri seara, în deplasare, la debutul noului antrenor, Filipe Coelho, formaţia FC Argeş, scor 2-1, în etapa a 17-a din SuperLigă, notează Orange Sport.

După meci, antrenorul piteșetenilor, Bogdan Andone a tras un semnal de alarmă

„Să ne mulţumim că suntem în Superliga”

„E dezamăgire, e frustrare. Craiova, până la marcarea primului gol, nici măcar nu a intrat în careu. Am primit goluri simple, mult prea uşoare. Sunt momente ale jocului pe care nu le-am gestionat bine. Craiova e o echipă experimentată, dar rămâne supărarea: noi am avut 13 cornere, ei zero.

Sunt dezamăgit, la fel şi băieţii. E dificil, pentru că în ultimele două etape am întâlnit două echipe foarte bune, iar dacă gestionam mai bine anumite momente ale jocului, cred că puteam scoate mai mult.

E clar că play-off-ul e prea mult pentru noi în acest moment. Chiar dacă suntem pe locul 5 acum, nu cred că suntem la nivelul celorlalte echipe. E greu să lupţi cu FCSB, U Cluj sau CFR pentru un loc în play-off.

Băieţii au avut atitudine şi vreau să-i felicit pentru asta, dar diferenţa de calitate şi de valoare există: una e să plăteşti un jucător cu 7 mii, alta cu 20 de mii; una e să dai 1,2 milioane pe un jucător, alta e să iei de la piaţă, gratis. Deocamdată să ne mulţumim că suntem în Superliga şi că ne aflăm în prima parte a clasamentului”, a spus Bogdan Andone, după eşecul cu Craiova.