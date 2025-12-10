SuperLiga: „Şi-a revenit”. Mihai Stoica a confirmat că FCSB a recuperat un fotbalist important!

Revenire importantă în lotul condus de Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, la FCSB, pentru următorul meci de campionat din SuperLiga, scrie Orange Sport.

Indisponibil în derby-ul FCSB – Dinamo 0-0, David Miculescu (24 de ani) şi-a revenit după ultima accidentare suferită şi este din nou la dispoziţia antrenorilor. Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a confirmat revenirea lui Miculescu.

David Miculescu, din nou apt de joc pentru FCSB

Totuşi, David Miculescu nu va putea juca împotriva lui Feyenoord, în Europa League, ci va fi păstrat pentru meciul de campionat cu Unirea Slobozia. Campioana are mare nevoie de succes pentru a se aproapia de locul şase, primul care asigură prezenţa în play-off.

„Miculescu şi-a revenit, dar nu va putea juca joi (n.r. – cu Feyenoord). Probabil că da (n.r. – va juca în etapa de campionat)”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Vrei să vezi cele mai tari competiții sportive, oriunde ai fi? Ia-ți oferta Orange Love pentru fibră și TV.

David Miculescu a marcat şase goluri şi a livrat o pasă decisivă în 29 de meciuri (1886 de minute) jucate în toate competiţiile sezonului la FCSB.