SuperLiga: Singura restanță rămasă se va juca joi, FCSB ar putea cădea pe locul 12

SIngura restanță rămasă în SuperLiga, meciul dintre Csikszereda Miercurea Ciuc și CFR 1907 Cluj se va juca joi, 16 octombrie, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal.

În afară de cele două, toate celelalte echipe au câte 12 meciuri jucate.

Meciul Csikszereda – CFR 1907 ar fi trebuit să se joace pe 10 august, între meciurile tur (7 august) și retur (14 august) cu Braga ale clujenilor.

Dar partida dintre FK Csikszereda Miercurea Ciuc și CFR 1907 Cluj, contând pentru etapa a 5-a a SuperLigii României, a fost amânată.

Liga Profesionistă de Fotbal și partenerul media au luat această decizie în urma solicitării clubului CFT 1907 Cluj și având acordul oficialilor clubului gazdă, a transmis la începutul lunii august LPF.

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – CFR 1907 Cluj se va disputa, așadar, în data de 16 octombrie și va fi transmis în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport, potrivit sursei citate.

La acest moment, CFR se află pe locul 12 în clasament, cu 12 puncte, la un singur punct în spatele FCSB, care are un meci mai mult.

Csiksereda este pe locul 15 după ce a strâns doar opt puncte, la un punct în spatele petrolului și la 5 în fața ultimei echipe din clasamentul provizoriu al SuperLigii, Metaloglobus.

CFR și Csiksereda vor evolua din nou în SuperLiga după patru zile, luni, clujenii în deplasare la Petrolul, iar ciucanii la HermannStadt.