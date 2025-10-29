SuperLiga: Soarta antrenorului de la Hermannstadt, decisă. Anunțul făcut de finanțatorul clubului

Marius Maldărășanu, în meciul dintre CFR 1907 Cluj și FC Hermannstadt, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, pe 5 octombrie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antrenorul Marius Măldărășanu are parte în continuare de sprijinul conducerii echipei FC Hermannstadt. Finanțatorul clubului, Claudiu Rotar, îi dă în continuare credit tehnicianului, însă afirmă că Măldărășanu trebuie să schimbe „foaia” în vestiar, scrie miercuri digisport.ro.

Hermannstadt este penultima în clasament și a avut un parcurs slab în primele 14 etape.

„Și acum avem răbdare, ca și în sezonul trecut. Nu a zis nimeni că-l schimbă pe Măldărășanu, doar că trebuie să stăm puțin cu biciul pe ei. Echipa s-a bătut, am învins Rapid, am făcut egal cu FCSB. Doar că suntem într-o pasă proastă și doar antrenorul poate rezolva situația”, a spus Claudiu Rotar.

„Marea problemă este că suntem lipsiți de agresivitate. În vară au plecat Goncalves, Ianis Stoica, Murgia. Au venit Albu, Georgevski, l-am introdus pe Ciubotaru. Au nevoie de acomodare. Nu există nicio listă pentru înlocuirea lui Măldărășanu, nici nu am discutat și nici nu o vom face”, a mai declarat finanțatorul, pentru sursa citată.

Marius Măldărășanu se află din vara anului 2021 pe banca lui Hermannstadt.

După meciul cu FC Botoșani, Marius Măldărășanu s-a arătat dezamăgit de prestația din prima repriză, însă a avut un discurs aflat la polul opus legat de partea secundă. Totodată, antrenorul a spus că se consideră principalul vinovat pentru rezultatele de până acum.

„M-a bucurat mult atitudinea lor în vestiar, erau foarte încrezători și au simțit că se poate în viitor. E o vină comună, dar principalul vinovat sunt eu. E o situație din care încerc să îi ajut să iasă. În orice domeniu mentalitatea face diferența, încerc să le ridic moralul cât pot”, a spus antrenorul.

FC Hermannstadt a pierdut șase dintre ultimele șapte partide disputate în SuperLiga, singura victorie în această perioadă fiind obținută pe terenul celor de la Rapid, scor 2-1, pe 21 septembrie, în etapa a 10-a.