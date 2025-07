SuperLiga: Ștefan Târnovanu și-a aflat pedeapsa după ieșirea nervoasă din meciul cu Farul – Portarul FCSB ratează derby-ul cu Dinamo

Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul echipei FCSB, a fost sancționat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, după ce a avut o ieșire nervoasă la adresa arbitrului George Găman în timpul partidei cu Farul Constanța, scor 1-2, din etapa a treia din SuperLiga.

Goalkeeperul campioanei en-titre a fost suspendat două etape, astfel că va rata meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În plus, a fost amendat cu 5.000 de lei, sancțiune primită și de clubul FCSB.

Ștefan Târnovanu, suspendat două etape

„Incidente, eliminare Târnovanu Ștefan (gazde) – În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează jucătorul Târnovanu Ștefan cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 59.1 din ROAF, cu aplicarea art. 83.18 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.a, raportat la art. 83.2.d, cu aplicarea art. 12, 14 bis și 15 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu Avertisment și se aplica o penalitate sportivă de 5.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC FCSB va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d și art.12, 14 bis și 15 din RD, respectiv Avertisment si penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată în comunicatul postat pe lpf.ro.

Motivul pentru care a fost eliminat Ștefan Târnovanu: „Ce «aia» vezi?”

În minutul 68 al partidei cu Farul, Târnovanu a fost deranjat de o decizie a „centralului” George Găman, a ieșit din careu și a protestat. Sancționat inițial cu un cartonaș galben, portarul a insistat și a fost eliminat. După meci, acesta a dezvăluit ce i-a spus arbitrului.

„Am ieșit, nu trebuia să fiu acolo, nu trebuia să ies, e vina mea și îmi asum asta. Doar că, după ce am ieșit, am văzut că îmi dă galben doar pentru că m-am dus la el.

După i-am zis «Ce „aia” vezi?»” (n.r. s-a cenzurat în fața camerelor), un cuvânt care nu e ok, după a zis că de ce îl înjur. Dacă această înjurătură ar fi așa de gravă, înseamnă că în minutul 15 nu am mai avea jucători. Cinci eliminări la o echipă și aia e, nu mai sunt jucători.

Și după asta am înțeles că a zis că l-am înjurat nu știu cum, i-am zis nu știu ce. E simplu: la VAR se aude, nu? E cască, eu am fost la jumătate de metru de el, se poate auzi. Eu mai mult decât «Ce „aia” vezi?» nu i-am zis. Am zis că îl vede Doamne-Doamne”, a explicat Târnovanu la Digi Sport.