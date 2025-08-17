SuperLiga: Steven Nsimba, decisiv pentru Universitatea Craiova. A întors scorul după gafele coechipierilor săi din minutul 3

Universitatea Craiova s-a impus pe terenul echipei Csikszereda, scor 2-1, într-un meci disputat duminică, la Miercurea Ciuc, în etapa a șasea din SuperLiga.

Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2

Gazdele au trecut în avantaj în minutul 3, după ce Stevanovic a pasat spre Silviu Lung Jr, iar portarul grupării din Bănie a dat pe lângă minge și aceasta a intrat în poartă.

Stevanovic s-a revanșat pentru jumătatea de gafă comisă în startul partidei în minutul 11, când a trimis balonul peste apărarea adversă, Nsimba a scăpat singur cu portarul, l-a driblat și a egalat.

Nsimba a făcut „dubla” în minutul 69, când a primit mingea la marginea careului mic de la Cicâldău și a marcat cu un șut fără preluare.

În urma acestui succes, Universitatea Craiova a acumulat 16 puncte și s-a distanțat în fruntea clasamentului. De cealaltă parte, Csikszereda rămâne ultima, cu un singur punct.

Au evoluat echpele: