SuperLiga: Steven Nsimba, decisiv pentru Universitatea Craiova. A întors scorul după gafele coechipierilor săi din minutul 3
Universitatea Craiova s-a impus pe terenul echipei Csikszereda, scor 2-1, într-un meci disputat duminică, la Miercurea Ciuc, în etapa a șasea din SuperLiga.
Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2
Gazdele au trecut în avantaj în minutul 3, după ce Stevanovic a pasat spre Silviu Lung Jr, iar portarul grupării din Bănie a dat pe lângă minge și aceasta a intrat în poartă.
Stevanovic s-a revanșat pentru jumătatea de gafă comisă în startul partidei în minutul 11, când a trimis balonul peste apărarea adversă, Nsimba a scăpat singur cu portarul, l-a driblat și a egalat.
Nsimba a făcut „dubla” în minutul 69, când a primit mingea la marginea careului mic de la Cicâldău și a marcat cu un șut fără preluare.
În urma acestui succes, Universitatea Craiova a acumulat 16 puncte și s-a distanțat în fruntea clasamentului. De cealaltă parte, Csikszereda rămâne ultima, cu un singur punct.
Au evoluat echpele:
- Csikszereda: Pap – Gal-Andrezly, Hegedus, Palmeș, Ferenczi – Paszka, Bodo (Bakos ’67) – Anderson Ceara (Babati ’60), Szabo, Szalay – Eppel (Dolny ’66). Antrenor: Robert Ilyeș
- Universitatea Craiova: Lung – Mogoș, Screciu, Stevanovic – Rădulescu, Crețu (Cicâldău ’61), Mekvabishvili, D. Matei (Teles ’61), Fl. Ștefan (Mora ’66) – Houri (Baiaram ’65), Nsimba (Al-Hamlawy ’90+3). Antrenor: Mirel Rădoi.