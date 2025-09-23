SuperLiga: Surpriza începutului de sezon riscă depunctarea. Fotbaliștii își cer banii

Peluza Iosif Petschovsky la meciul de fotbal dintre UTA Arad și FCSB, desfasurat pe Stadionul Francisc Neuman din Arad, pe 26 ianuarie 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Pentru UTA Arad, parcursul excelent din startul campionatului e pus în pericol de datoriile pe care clubul le-a acumulat din sezoanele trecute, scrie marți DigiSport.ro.

UTA se află în concordat preventiv de aproximativ o lună. Măsura luată pentru reeșalonarea datoriilor nu rezolvă toate problemele curente ale echipei. UTA are de acoperit o gaură imensă, de peste 5,5 milioane de euro. Pe durata concordatului preventiv, instanța va supraveghea societatea, în tentativa de a fi evitat falimentul. Diferența față de insolvență nu este doar legată de „tăierea” unor plăți, posibilă în insolvență, ci și de faptul că actuala conducere rămâne pe poziții, fără a fi numit un administrator special.

De cazul UTA se ocupă Răzvan Zăvăleanu, omul care a „supraviețuit” cu CFR Cluj și Dinamo în proceduri de insolvență. S-a mai ocupat de U Cluj, ASA Tg. Mureș și Gaz Metan Mediaș.

Mai mult de 10 jucători trecuți pe la UTA s-au adresat FIFA și au obținut decizii care îi obligă pe arădeni să plătească. Se plâng de faptul că nu mai au niciun fel de comunicare cu șefii de la Arad. Fiecare dintre ei are de primit zeci de mii de euro, iar totalul „executoriu” ajunge la câteva sute de mii.

UTA a depășit termenele de plată. Riscă interdicții la transferuri și, în caz extrem, chiar să fie depunctată.

Alexandru Meszar, conducătorul de la UTA, a încercat să minimizeze impactul, într-o declarație făcută pentru DigiSport.ro pe 10 septembrie: „Este puțin exagerat. Sunt litigii pe rol, dar dacă e cazul se vor achita. Ne judecăm cu cine a plecat fără acord din partea clubului și nu a existat o reziliere amabilă. Sunt până în 4-5 litigii. La FIFA e vorba doar de străini. Nu vorbim de salarii pe tot anul, doar de ultimele 1-2 luni. (…) Orice litigiu are o finalitate. După ce va exista un verdict, banii vor fi achitați. Nu e un caz atât de neobișnuit. Dacă nu plătești, nu iei licența, sunt penalizări”.

După 10 etape, UTA Arad e pe locul 7 în SuperLigă, cu 15 puncte. Are o singură înfrângere și un golaveraj pozitiv, 15-14. Echipa lui Adrian Mihalcea s-a remarcat drept una dintre cele mai spectaculoase din actualul sezon.