SuperLiga: U Cluj a reacționat, după anunțul că FCSB îl vrea pe Thiam

Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul celor de la U Cluj, pune presiune pe conducerea clubului pentru a prinde un transfer în această perioadă de mercato.

Potrivit DigiSport.ro, Thiam nu a făcut deplasarea cu cei de la U Cluj pentru meciul de campionat cu Farul, programat la Ovidiu, luni seară, de la 21:30. Senegalezul forțează transferul de la U Cluj.

Contactat de DigiSport.ro, Radu Constantea, președintele „Șepcilor roșii”, a dezvăluit că decizia ca Thiam să nu facă parte din lot la meciul cu Farul a fost luată de comun acord între club și jucător.

De asemenea, acesta a afirmat că atacantul are o ofertă bună din străinătate și a vorbit și despre interesul celor de la FCSB pentru senegalez.

„Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate. Vom vedea zilele viitoare ce se întâmplă. El o consideră foarte importantă pentru el și pentru familia lui. Momentan este jucătorul nostru”.

Despre interesul celor de la FCSB, „vedem ce oferte vor fi pentru el. În funcție de ofertele primite vom decide. El mai are contract cu noi, deci nu se pune problema să plece liber de contract. Faptul că nu a făcut deplasarea la Constanța a fost o decizie comună a clubului cu jucătorul”, a mai declarat Radu Constantea pentru DigiSport.ro.