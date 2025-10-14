SuperLiga: „U” Cluj a transferat un atacant nigerian

Jucătorii echipei UTA, împreună cu fanii, în timpul meciului dintre Universitatea Cluj și UTA Arad, disputat pe Cluj Arena, pe 19 iulie 2025. FOTO: Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Atacantul nigerian Taiwo Qaudri este noul jucător al Universităţii Cluj, însă va putea evolua oficial în tricoul clujenilor doar după ce va obţine viza de lungă şedere în România, a anunţat marți clubul din prima ligă.

Tânărul jucător (19 ani) s-a aflat sub observaţia staff-ului tehnic în ultimele săptămâni, evoluând în cele două meciuri amicale cu ASA Târgu Mureş.

În ultimul joc de pregătire cu echipa din liga secundă, care s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea „studenţilor”, Taiwo a reuşit să marcheze un hattrick în prima repriză, notează News.ro.

În ţara natală, noul atacant al „U” Cluj a fost legitimat la clubul Jimmy Football Academy.

Fotbalistul ofensiv nu este la prima experienţă peste graniţă. În sezonul 2024/2025, acesta a evoluat în Israel pentru echipa de tineret a celor de la Bnei Sakhnin FC.