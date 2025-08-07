SuperLiga: Ultimele noutăți despre accidentările suferite de Cristi Manea și Răzvan Onea în meciul Rapid – FC Botoșani 2-1

Clubul Rapid București a oferit detalii despre accidentările suferite de Cristian Manea (27 de ani) și Răzvan Onea (27 de ani) în meciul cu FC Botoșani.

Cristian Manea, operat la mână. Vești bune pentru Răzvan Onea

„Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa.

Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile.

Le dorim amândurora o recuperare rapidă și cât mai ușoară!”, se arată în comunicatul clubului giuleștean.

Soția lui Manea a postat pe Instagram o fotografie cu fotbalistul întins pe patul de spital. Potrivit gsp.ro, acesta este înternat în Barcelona (Spania).

Cristian Manea vrea să plece de la Rapid

La finalul partidei cu FC Botoșani, Manea a anunțat că dorește să ajungă la o echipă unde să aibă statutul de titular.

„Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut, dar e normal, când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva.

Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau… Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri.

Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla. Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a spus Manea.