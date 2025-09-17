SuperLiga: Un atacant brazilian de 19 ani a semnat cu Universitatea Craiova
Brazilianul Ramon Gomes de Lima (19 an) este noul atacant al echipei Universitatea Craiova, clasată pe prma poziție în SuperLiga.
Anunțul a fost făcut de MTA Group, firma de impresariat a fotbalistului, care a postat și o fotografie cu Ramon în tricoul grupării din Bănie.
Ramon Gomes de Lima a semnat cu Universitatea Craiova
„Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu U Craiova, club din Superliga românească, cu opțiunea unui al patrulea an, până la 30 iunie 2029.
Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării partenerilor noștri brazilieni exclusivi, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă. Mult succes, Ramon, acum marele tău vis te așteaptă”, au scris cei de la MTA Group pe Instagram.