SuperLiga: Un atacant brazilian de 19 ani a semnat cu Universitatea Craiova

Brazilianul Ramon Gomes de Lima (19 an) este noul atacant al echipei Universitatea Craiova, clasată pe prma poziție în SuperLiga.

Anunțul a fost făcut de MTA Group, firma de impresariat a fotbalistului, care a postat și o fotografie cu Ramon în tricoul grupării din Bănie.

Ramon Gomes de Lima a semnat cu Universitatea Craiova

„ Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu U Craiova, club din Superliga românească, cu opțiunea unui al patrulea an, până la 30 iunie 2029.

Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării partenerilor noștri brazilieni exclusivi, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă. Mult succes, Ramon, acum marele tău vis te așteaptă”, au scris cei de la MTA Group pe Instagram.