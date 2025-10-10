SuperLiga: Un fost mijlocaș de la FCSB a semnat cu Petrolul

Marco Dulca (26 de ani), fostul mijlocaş al celor de la FCSB, ultima oară la Celje a semnat cu Petrolul Ploieşti, scrie Orange Sport.

Mijlocaşul crescut în Marea Britanie, la Swansea şi trecut pe la Viitorul Constanţa şi-a încheiat aventura din străinătate şi a revenit în campionatul intern.

Plecat în Slovenia, la Celje în anul 2023, Marco Dulca a petrecut doi ani alături de formaţia slovenă, de care s-a despărţit în vara acestui an. Dulca a evoluat în 55 de meciuri pentru Celje, timp în care a înscris un gol şi a oferit o pasă decisivă.

Campion şi câştigător al Cupei în Slovenia, Dulca a revenit în România şi se va bate să o scoată pe Petrolul din situaţia încurcată în care a ajuns după 12 etape de campionat.

Marco Dulca, revenit în România după doi ani petrecuţi în Slovenia

„Bun venit, Marco Dulca! FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Marco Alexandru Dulca (26 ani), fostul component al echipei olimpice a României urmând să îmbrace tricoul ‘lupilor’ până la finalul stagiunii 2026-2027!

După ce s-a despărţit, în vară, de gruparea slovenă NK Celje, cu care se afla sub contract din 2023, Marco Dulca vine, acum, să întărească compartimentul median al echipei pregătite de către Eugen Neagoe.

Născut în Coreea de Sud, acolo unde evolua tatăl său, fostul internaţional Cristian Dulca, Marco a început fotbalul la Universitatea Cluj, dar a plecat, la o vârstă fragedă, în Marea Britanie, la academia lui Swansea City.

A ajuns până la nivelul Premier League 2, competiţie rezervată echipelor U23, înainte să se întoarcă în România, în 2019, la Farul Constanţa. Ulterior, a mai jucat pentru Chindia Târgovişte şi FCSB, arena „Ilie Oană” fiindu-i, astfel, binecunoscută de pe vremea în care evolua pentru formaţia dâmboviţeană.

Marco Dulca are în palmares titlul de campion al Sloveniei (2024) şi Cupa Sloveniei (2025), făcând parte şi din generaţia care a dus România până în „careul de aşi” al Campionatului European U21, la turneul final din 2019. Ulterior, a participat cu echipa naţională la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), acolo unde a fost integralist în toate cele trei partide ale ‘tricolorilor'”, au transmis cei de la Petrolul, pe Facebook.