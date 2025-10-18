SuperLiga: Universitatea Craiova a învins Unirea Slobozia, dar Mirel Rădoi nu e mulțumit: „Am făcut exact ce nu trebuia”

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor săi din repriza secundă a partidei cu Unirea Slobozia, scor 3-1, din etapa cu numărul 13 a SuperLigii.

Gruparea din Bănie a jucat în superioritate numerică încă din minutul 34, după ce Marius Antoche a fost eliminat.

Baiaram a deschis scorul (’35), Papeau a egalat pentru oaspeți (’61), însă Mekvabishvili (’71) și Mora (’90) au marcat golurile prin care oltenii s-au impus.

Mirel Rădoi, după 3-1 cu Unirea Slobozia: „Atunci o să fiu și mai mulțumit de Baiaram”

„Pe fondul rezultatului de la pauză, am făcut exact ce nu trebuia. Am discutat în vestiar. Aici am eu o problemă. Dacă jucătorii nu înţeleg ce urmează în repriza a doua, mai ales că am vorbit în vestiar. Primim mingea dintr-un aut al nostru.

Presiunea a crescut, ne-am precipitat vreo 8-9 minute, n-am înţeles de ce, pentru că timp era. Jocul se complica mai mult dacă nu-l aveam pe Isenko. Din păcate, nu avem răbdare. Pentru mine, victoria e importantă dacă vine după un joc bun. Nu poţi avea multe victorii de genul ăsta.

O să fiu şi mai mulţumit de Baiaram când o să calce mai des în careul advers. În continuare, are momente. Îl înţeleg, pentru că vine din alt sistem, unde juca în lateral. Ajunge uşor la finalizare, are lovitură de cap foarte bună, trebuie să înţeleagă lucrul ăsta, că-i va fi mai uşor dacă va fi mai aproape de careu.

E foarte greu să schimbi ceva, chiar dacă le discuţi, chiar dacă le faci. Orice am încerca, e clar că avem foarte mult de îmbunătăţit. Chiar dacă suntem de multe luni împreună, începem să recuperăm din ce în ce mai puţine mingi în treimea adversă”, a declarat Rădoi, potrivit orangesport.ro.

Grație acestui succes, Universitatea Craiova a acumulat 27 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasamentul SuperLigii. Liderul FC Botoșani are 28 de puncte. De cealaltă parte, Unirea Slobozia ocupă locul 6, cu 18 puncte.