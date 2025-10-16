SuperLiga: Va juca Alexandru Musi pentru Dinamo în meciul cu Rapid? Anunțul lui Florentin Petre: „Așa simt eu”

Florentin Petre, antrenorul secund al echipei Dinamo București, consideră că Alexandru Musi va juca pentru „câini” în derby-ul cu Rapid.

Musi a fost călcat de un adversar pe glezna piciorului stâng în timpul meciului disputat marți de naționala U21 a României împotriva reprezentativei similare din Cipru, însă un RMN a confirmat că nu este vorba despre o accidentare gravă.

Florentin Petre, despre Alexandru Musi: „Cred că va juca meciul cu Rapid”

„Fizic, Alex este bine din toate punctele de vedere. Este un jucător pe care îl respect foarte mult pentru felul în care se comportă, atât la antrenamente, cât și în viața de zi cu zi. Este un copil foarte bine crescut și noi ne bucurăm de calitățile lui și de tot ceea ce ne poate oferi.

Are o contuzie de gradul 2-3, nu s-a antrenat cu echipa astăzi. Din ce simt eu, cred că va juca meciul cu Rapid, pentru că l-am văzut dornic, calcă bine pe gleznă.

Acum depinde foarte mult și de aceste două zile pe care le avem la dispoziție. La cum îl știu eu, își va dori să joace”, a spus Petre la emisiunea „Exclusiv Dinamo”, de la ProSport.

Partida dintre Dinamo și Rapid va avea loc duminică, de la ora 20:30, în etapa a 13-a din SuperLiga. „Câinii” se află pe locul 4 în clasament, cu 23 de puncte, iar giuleștenii ocupă locul 2, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani.