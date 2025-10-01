SuperLiga: Valeriu Iftime, reacție dură după ce FC Botoșani a primit interdicție la transferuri: „Un dobitoc nu a citit un mail”

Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, a reacționat după ce clubul său a primit interdicție la transferuri din partea FIFA.

Echipa aflată pe locul 2 în SuperLiga, cu 22 de puncte după 11 etape, a fost sancționată de forul internațional pentru următoarele trei perioade de mercato. Iftime explică cine este de vină pentru această situație și e sigur că totul se va rezolva.

Valeriu Iftime: „În momentul în care plătesc, se ridică interdicția”

„ Da, este adevărat. Nu au știut ai mei. A fost adresă trimită din august, dar un dobitoc de la mine nu a citit mailul și asta a fost. Trebuia să plătim niște bani, dar nu știu exact suma. Sunt două luni de când a dormit omul de la mine din club.

Este un fotbalist de pe vremea lui Andone, a jucat doar un meci prin Cupa României. Noi nu am urmărit cazul și acum trebuie să plătim niște bani. Nu e problemă, că îi transfer mâine și rezolvăm situația. Dar este o rușine că ai primit pentru 50.000 de euro sau cât este o suspendare de la FIFA. În momentul în care plătesc, se ridică interdicția, sigur. Nu e o tragedie, dar…”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.

Comuncatul FIFA

FC Botoșani este a treia echipă din SuperLiga sancționată astfel de FIFA, după UTA Arad și CFR Cluj.

„Lista interdicțiilor de înregistrare FIFA este o resursă esențială pentru comunitatea fotbalistică, prezentând cluburile din întreaga lume care se confruntă în prezent cu interdicții de înregistrare impuse de FIFA. Această listă include cluburi cărora le este interzis temporar să înregistreze noi jucători din cauza diferitelor încălcări, cum ar fi dispute financiare sau nerespectarea reglementărilor.

Fiind un instrument indispensabil pentru Asociațiile Membre, confederații, cluburi, jucători și agenți, lista interdicțiilor de înregistrare FIFA contribuie la asigurarea transparenței și respectării regulilor în cadrul sportului, permițând părților interesate să fie informate despre cluburile care nu sunt eligibile să legitimeze noi jucători pe durata interdicției”, se arată pe site-ul FIFA, potrivit gsp.ro.