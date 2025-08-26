SuperLiga: Veşti bune pentru fanii dinamovişti. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu, preşedintele echipei, face tot posibilul să o mai întărească pe Dinamo şi a anunţat, azi, că aşteaptă încă 2-3 transferuri, potrivit Orange Sport și Fanatik.

”Sperăm şi noi să mai vină jucători, suntem acolo şi căutăm să găsim soluţiile potrivite. Sperăm să mai vină jucători, acum depinde şi de ce perspectivă are fiecare. Noi nu ne-am dorit nici în anul acesta să aducem nişte jucători care să aibă un statut de vedetă, să fie un jucător care să aibă din mai multe puncte de vedere acest statut. Aici ne gândim la unde au jucat, salarii şi aşteptările pentru care vin aici.

Ne-am dorit mai mult să aducem jucători-proiect, cu foarte mare calitate şi să poată să demonstreze şi să se integreze imediat. Unii dintre ei i-am găsit tineri, alţii cu oarecare experienţă. Cei care au venit şi au experienţă s-au integrat.

Şi Nikita, Musi s-au integrat, iar ei sunt nişte copii foarte mici. Cam acolo ne situăm noi, încercăm să găsim jucători români cu mare potenţial, jucători care să fie într-un trend ascendent. Să fie şi din punct de vedere al caracterului ceea ce ne dorim pentru grupul acesta. La final, trebuie să şi ne permitem să-l aducem. Vor mai fi 2-3 transferuri”, a anunţat Andrei Nicolescu.

Sâmbătă, în cadrul etapei a 7-a din Superliga, Dinamo a învins-o pe U Cluj cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei a fost semnat de Alex Pop, care, astfel, a bifat prima reuşită în tricoul „câinilor”.

Dinamo continuă pe o pantă ascendentă în acest început de sezon. După victoria de pe Cluj Arena, „câinii roşii” au urcat pe locul 5 în SuperLiga, cu 12 puncte.