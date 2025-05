SuperLiga: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) – Podiumul este important pentru noi, locul 4 nu este al nostru

Jucătorul Vladimir Screciu a afirmat, vineri, într-o conferință de presă că încă mai speră ca Universitatea Craiova să ocupe ultimul loc pe podium în acest sezon al Superligii de fotbal, poziția a patra nefiind mulțumitoare, conform Agerpres.

„Pentru noi este un derby meciul cu Dinamo. Având în vedere faptul că este ultimul meci și că îl jucăm acasă, ne dorim să câștigăm cele trei puncte și să facem suporterii fericiți, pentru că au suferit destul de mult în ultima perioadă. Avem posibilitatea de a termina pe podium, dacă cei de la U Cluj nu câștigă cu Rapid, dar în primul rând trebuie să câștigăm noi meciul de mâine, asta este cel mai important pentru noi. Podiumul este important pentru noi, locul 4 nu este al nostru. Dar cred că singuri ne-am făcut-o și sperăm ca în sezonul viitor să fie cu totul altă poveste”, a spus Vladimir Screciu.

Cu o etapă înainte de final, Universitatea Craiova se află pe poziția a patra în clasamentul Superligii, cu 37 de puncte, unul mai puțin decât U Cluj. În etapa a 10-a și ultima a play-off-ului, craiovenii vor juca acasă cu Dinamo, iar U Cluj pe teren propriu cu Rapid.

„Așteptările erau mai mari în acest sezon, dar un lucru bun este că ne-am calificat în cupele europene. Ãsta a fost un obiectiv important pentru noi. Referitor la sezon, părerea mea este că este un sezon dezamăgitor. Personal mă bucur că am scăpat de acele accidentări, dar pentru echipă a fost dezamăgitor. Cred că punctele ne-au lipsit să devenim campioni, ăsta este singurul regret, că nu am reușit să adunăm mai multe puncte. Cred că puteam, dar ăsta este fotbalul, ne pare rău. Pentru la anul nu pot să fac promisiuni, dar pot spune că voi face tot ce depinde de mine să terminăm cât mai sus și să ne îndeplinim și acest obiectiv de a câștiga campionatul. Avem nevoie de mai multă ambiție și determinare, care ne-au lipsit în anumite partide. Cred că am fi mult mai sus”, a mai spus Screciu.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni formația Dinamo, sâmbătă, de la ora 21:00, pe stadion „Ion Oblemenco””, într-o partidă din cadru etapei a 10-a și ultima a play-off-ului Superligii.