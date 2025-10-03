SuperLiga: Zeljko Kopic, anunț important înainte de meciul Unirea Slobozia – Dinamo București, care dă startul etapei a 12-a

Meciul Unirea Slobozia – Dinamo București se dispută vineri, 3 octombrie, de la ora 20.30. Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în stagiunea precedentă, când Dinamo a câștigat ambele partide din sezonul regulat, 1-0 pe teren propriu și 3-1 în deplasare, potrivit site-ului LPF.

Singura înfrângere pentru ialomițeni din ultimele opt etape a fost în august, când U Cluj s-a impus, scor 0-1, potrivit site-ului LPF. În rest au patru victorii și trei remize.

Bucureștenii nu au mai pierdut în campionat din 27 iulie 2025, Oțelul-Dinamo 2-1. Au urmat cinci succese și trei rezultate de egalitate.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a anunțat revenirea în lot a lui Cristian Mihai (21 de ani) la meciul cu Unirea Slobozia, scrie GOLAZO.ro.

„Cristi Mihai s-a antrenat intens cu echipa toată această săptămână. Și ne bazăm pe el. Mâine va face parte din lot”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.