SuperLiga: Zeljko Kopic, după victoria cu Csikszereda: „Există lucruri unde putem să fim mai buni”

Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, s-a declarat mulțumit după ce elevii săi s-au impus categoric în fața celor de la Csikszereda, scor 4-0, în etapa a 16-a din SuperLiga.

Tehnicianul „câinilor” a vorbit despre Mamoudou Karamoko, atacant care a reușit o „dublă” în partida de pe Arena Națională, și a oferit detalii despre starea lui Adrian Mazilu, fotbalist care încă nu a apucat să debuteze în tricoul alb-roșu.

Zeljko Kopic: „La Mazilu o să mai dureze ceva până își revine”

„Cred că meciul a fost jucat în mare parte după al doilea gol. Karamoko este un jucător important pentru noi, a avut niște probleme medicale și încercăm să-l ajutăm să fie la un nivel fizic cât mai bun. Toți jucătorii care au intrat de pe bancă au făcut-o foarte bine. Toată lumea s-a pregătit foarte bine, e normal să primească toți minute. Sunt fericit pentru Soro, a meritat să fie titular și a avut un meci bun.

Desigur că există lucruri unde putem să fim mai buni. Dacă ne uităm la începutul sezonului și unde suntem acum, trebuie să fiu satisfăcut. Eu nu comentez vreodată despre arbitraj. Îl așteptăm pe Sivis să-și revină. La Mazilu o să mai dureze ceva până își revine. Asta e viața de fotbalist, eu am încredere în jucătorii mei”, a declarat Kopic, potrivit fanatik.ro.

Antrenorul croat a vorbit și despre Cătălin Cîrjan, care nu a fost inclus de selecționerul Mircea Lucescu în lotul pentru meciurile cu Bosnia-Herțegovina și San Marino, ultimele pe care naționala României le va disputa în preliminariile CM 2026.

„Dacă ai o mentalitate puternică, muncești în continuare chiar dacă nu ești convocat. Cîrjan este genul de jucător care pune o mare presiune pe el. E normal să fie momente în care nu-ți ies lucrurile, dar sunt convins că o să revină la cel mai bun nivel”, a mai spus Kopic.

Dinamo se află pe locul 3 în clasamentul SuperLigii, cu 30 de puncte după 16 etape. De cealaltă parte, Csikszereda ocupă locul 14, cu 13 puncte.