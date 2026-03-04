Supriza neplăcută constatată la plecarea zborului din Dubai spre București care are loc astăzi

Un zbor pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, în contextul războiului dintre SUA-Israel și Iran, a decolat miercuri după-amiază din Dubai (Emiratele Arabe Unite) spre București, dar mai mulți pasageri care aveau bilete pentru această cursă nu s-au prezentat la aeroport, anunță BoardingPass, o publicație specializată în știri din domeniul aviației.

„Primul zbor cu pasageri operat din Orientul Mijlociu spre România de la izbucnirea războiului a decolat de la Dubai (EAU). Zborul e operat de flyDubai cu un Boeing 737 MAX 8 și are ca destinație capitala României”, scrie BoardingPass, într-un mesaj publicat pe Facebook.

În noaptea de miercuri spre joi, aceeași companie aeriană din Emiratele Arabe Unite urmează să mai opereze încă un zbor între Dubai și București.

„Surse din industrie și de la fața locului afirmă că mai mulți pasageri care ar fi avut bilet pe acest zbor nu s-au prezentat la aeroport, iar alții au fost reprogramați în locul lor cu doar câteva ore înainte de zbor”, mai scrie BoardingPass.

Anunțul MAE pentru românii blocați în EAU

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat anterior că cele două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru astăzi, 4 martie, şi, respectiv, în cursul nopții care urmează, din Dubai spre Bucureşti.

Potrivit MAE, primul zbor era programat la ora 18:35, iar al doilea – pe 5 martie, la ora 03:30, din Dubai spre Bucureşti.

„Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor. Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugaţi să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucţiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condiţiile de securitate şi confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat”, a transmis MAE, pe pagina de Facebook a instituției.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a anunţat marţi că peste 3.000 de cetăţeni români aflaţi în ţări din zona Golfului au solicitat în mod concret ajutor pentru repatriere.

Două curse Tarom au adus deja acasă peste 300 cetățeni evacuați din Israel.

Ţărnea: „Mii” de cetăţeni români solicită ajutor pentru plecarea din Orientul Mijlociu

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a anunţat miercuri că ministerul continuă demersurile pentru cetăţenii români, în număr semnificativ prezenţi în spaţii ca Oman, Emiratele Arabe Unite, unde în continuare sute, mii de cetăţeni români solicită asistenţă pentru părăsirea teritoriului.

Ţărnea a transmis prudenţă cu privire la oportunitatea deplasării spre alte spaţii, pe cale terestră, independent.

„Continuă demersurile pentru cetăţenii români în număr semnificativ prezenţi în spaţii ca Oman, Emiratele Arabe Unite unde vorbim în continuare fie de sute, fie de mii de cetăţeni români care solicită asistenţă pentru părăsirea teritoriului şi revenirea în ţară. Demersurile de care vorbeam, inclusiv cu omologul din Oman, au vizat prelungirea şederii legale dacă expiră vizele acestor cetăţeni, respectiv asigurarea de către autorităţile omaneze a căzării şi mesei pentru cetăţenii români care erau turişti acolo. În ceea ce priveşte Emiratele Arabe Unite, un număr de zboruri, în pofida faptului că spaţiul aerian al acestor state rămâne închis, sunt organizate de către linii aeriene de acolo, pe nişte sloturi de Securitate. Au fost inclusiv cu destinaţia Bucureşti dar, din păcate, condiţiile de securitate s-au deteriorat şi acestea nu au avut loc. Urmează un alt set de zboruri care au destinaţie Bucureşti, liniile aeriene au în curs să informeze cetăţenii români care sunt clienţilor şi au bilete reprogramate pe aceste zboruri”, a spus purtătorul de cuvânt al MAE, citat de News.ro.

Potrivit lui Andrei Ţărnea, instrucţiunile MAE către cetăţenii care au bilete de zbor la diverse linii aeriene din Emirate este „să verifice cu liniile aeriene în mod sistematic şi pe site, şi pe SMS sau pe mail, în funcţie de ce opţiune au făcut în relaţie cu linia aeriană, des, în măsura în care au primit bilete reprogramate pentru asemenea zboruri, să urmărească instrucţiunile liniilor aeriene şi să se ducă la aeroport atunci când sunt chemaţi de către reprezentanţii liniilor aeriene pentru a putea să beneficieze de aceste zboruri”.

Reprezentantul MAE a mai afirmat că a primit întrebări legate de oportunitatea deplasării spre alte spaţii, pe cale terestră, independent.

„Aici, recomandarea noastră este prudenţă pentru că renunţarea la bilete care există sau care pot să fie reprogramate de liniile aeriene înseamnă punerea într-o situaţie de incertitudine către o destinaţie în care nu există nicio garanţie că există zboruri, că pot obţine bilete pe aceste zboruri şi că aceste zboruri vor fi operate în condiţiile în care condiţiile de securitate în regiune rămân extrem de complexe şi volatile”, a menționat Andrei Ţărnea.

El a mai subliniat că România continuă, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene să facă pregătiri pentru variante alternative de repatriere asistate sau de evacuări pentru persoanele care sunt în prioritatea, grupurile de copii şi persoanele cu probleme medicale.