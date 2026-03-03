Primii români care erau blocați în Orientul Mijlociu au revenit în țară

Peste 300 de români au revenit în noaptea de luni spre marți în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri speciale operate de TAROM.

„Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom”, a scris marţi dimineaţă pe Facebook ministrul de Externe, Oana Ţoiu, citată de Agerpres.

Românii blocați în Israel au ajuns în Egipt prin punctul de frontieră Taba, fiind asistaţi la punctul de trecere a frontierei şi la aeroport de echipa consulară şi de Ambasada României la Cairo, a spus Oana Ţoiu.

Traficul aerian spre și dinspre Egipt nu este afectat de conflictul militar din Orientul Mijlociu iar cursa era programată pentru luni dimineață, însă au existat întârzieri ale grupurilor de români care erau așteptați să ajungă în Cairo.

Reprogramarea zborurilor speciale pentru luni seară a fost realizată în coordonare cu autorităţile române, egiptene, Consulatul României la Cairo şi organizatorii de grupuri, a transmis și TAROM.

„Am stabilit împreună cu ministrul de Externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistenţa grupurilor de turişti, precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. În acelaşi timp, recomandăm în continuare prudenţă din partea cetăţenilor români aflaţi în statele din Orientul Mijlociu şi urmărirea canalelor oficiale”, a mai spus Țoiu.

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, luni, într-o conferință de presă, că nu există români răniți în atacurile din Iran, dar un număr însemnat este blocat în mai multe state din regiune ca urmare a închiderii spațiului aerian.

Oficialul român a precizat că peste 14.000 de români care se află acum în Emiratele Arabe Unite sunt în siguranță.

Ea a subliniat nevoia ca românii din Orientul Mijlociu să se înregistreze la misiunile diplomatice și a anunțat un canal de WhatsApp pentru ca aceștia să primească informații.