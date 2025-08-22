Surprins în lenjerie intimă și cizme de cowboy pe o stradă din Los Angeles, rapperul Lil Nas X a ajuns la spital, apoi în arest

Lil Nas X, aproape dezbrăcat, a fost ridicat joi de poliție după ce a fost găsit rătăcind prin Los Angeles îmbrăcat doar în lenjerie intimă și o pereche de cizme albe de cowboy, potrivit presei americane, scrie AFP.

Conform Variety și Los Angeles Times, interpretul pieselor „Old Town Road” și „Industry Baby” a fost reținut și internat în spital pentru „posibilă supradoză”.

Site-ul TMZ, specializat în știri despre vedete, a publicat un videoclip cu artistul de 26 de ani care se plimba pe una dintre arterele principale ale orașului californian și se adresa direct persoanei care îl filma: „Haide, iubito!” sau „Nu întârzia la petrecerea de diseară!”.

Nu era clar la ce petrecere se referea sau încotro se îndrepta, în timp ce mergea pe axul central al străzii aproape goale.

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al poliției din Los Angeles a declarat că agenții au fost chemați în cartierul Studio City puțin înainte de ora 6 dimineața. „Un bărbat gol mergea pe stradă”, a explicat purtătorul de cuvânt, refuzând însă să dezvăluie identitatea acestuia.

„La sosirea lor, suspectul s-a repezit asupra agenților. A fost reținut și dus la spital pentru o posibilă supradoză, apoi arestat pentru agresiune asupra unui agent de poliție”, a precizat reprezentantul instituției.

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru TMZ că, în cele din urmă, s-a dezbrăcat complet și s-a năpustit asupra unui ofițer.

Duetul său cu cântărețul de muzică country Billy Ray Cyrus, „Old Town Road”, i-a adus un premiu Grammy și este una dintre cele mai apreciate melodii din toate timpurile de către Recording Industry Association of America (RIAA), care reprezintă industria muzicală, potrivit revistei de specialitate Billboard.