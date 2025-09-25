SURPRIZĂ FOTO După controversatul Dacia Duster Pickup, urmează adevăratul pickup Bigster/Niagara

Renault are în dezvoltare un pickup care va folosi platforma Dacia Bigster și care va avea dimensiuni mult mai utile pentru companii și micii întreprinzători, comparativ cu noul Duster Pickup. Mașina va înlocui pe piețele din America de Sud vechiul Duster Oroch, dar ar putea fi lansat și în Europa, ca Bigster Pickup, dacă proiectul va primi aprobarea noii conduceri a companiei.

