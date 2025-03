SURPRIZĂ FOTO Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, redeschid mai devreme hotelul din Italia, prima investiție din afara țării. O proprietate istorică la care a stat și Churchill

Hotelul Grand Hotel Gardone, cumpărat de antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, și grupul lituanian Apex Alliance, va fi redeschis mai devreme. Planul era ca hotelul să fie redeschis abia în 2026, după o renovare completă.

A avut o fereastră în urmă cu un an, când a anunțat că este redeschis pentru ultimul sezon înainte să se angajeze într-o renovare completă și rebranding. Hotelul urma să funcționeze sub brandul de lux LXR Hotels and Resorts din portofoliul Hilton. Ar fi prima proprietate ce funcționează sub brandul LXR Hotels and Resorts în Italia.

