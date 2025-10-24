Surpriză în Spania, unde un tablou de Picasso căutat la nivel național a fost găsit în locul de unde se credea că a dispărut

Un tablou separat al lui Picasso găsit de polițiști după ce a dispărut (imagine ilustrativă), FOTO: Handout / AFP / Profimedia Images

Poliția Națională a găsit și identificat la Madrid tabloul lui Pablo Picasso „Natură moartă cu chitară”, care dispăruse pe 3 octombrie, dată la care ar fi trebuit să fie transportat din capitală la Granada pentru a face parte dintr-o expoziție, relatează El Pais.

Polițiștii cred că, cel mai probabil, tabloul nu a ajuns niciodată să fie încărcat în camionul de transport și au anunțat, într-un comunicat de presă, că Brigada de Patrimoniu Istoric menține ancheta deschisă, „după ce specialiștii Poliției Științifice au efectuat inspecția coletului în care se afla opera recuperată”.

Fundația CajaGranada, responsabilă de expoziția în care urma să fie expus tabloul, a declarat pentru El Pais că preferă să nu facă declarații despre descoperire, fiind parte implicată în procesul juridic. Reprezentanții fundației au subliniat, în schimb, că restul lucrărilor se află în expoziție și că, odată încheiate investigațiile polițienești, ar dori să expună tabloul în cadrul acesteia.

Ambalajul și alte circumstanțe i-au făcut pe anchetatori să suspecteze că au în fața Picasso-ul căutat – o mică lucrare în guașă și creion, cu dimensiunile de 12,7 x 9,8 centimetri, înrămată și asigurată pentru 600.000 de euro.

Piesa, o lucrare minoră a artistului, fusese vândută acum câțiva ani pentru 60.000 de euro. Însă reputația de care se bucură Picasso în Spania, țara sa natală, a făcut ca dispariția tabloului și căutarea sa să fie mediatizate la nivel național în țara din Peninsula Iberică.

Spania a înscris tabloul dispărut în baza de date a Interpol

Poliția investiga dispariția din 10 octombrie, data la care Fundația CajaGranada a depus plângerea oficială, după ce a constatat că tabloul nu ajunsese, împreună cu alte 56 de lucrări trimise din Madrid, la centrul cultural unde urma să fie expus.

„Deoarece nu toate ambalajele erau numerotate corespunzător, nu a fost posibilă o verificare completă fără desfacerea coletelor”, a explicat fundația. În consecință, s-au făcut anumite verificări parțiale și s-a convenit semnarea documentelor de livrare, urmând ca verificarea detaliată piesă cu piesă să se facă la 6 octombrie, odată cu despachetarea.

În acea zi s-a constatat lipsa uneia dintre lucrări. Incidentul a fost raportat, iar Poliția a început cercetările pentru a stabili unde, cum și de ce dispăruse în timpul transportului. La scurt timp, Poliția Națională a introdus tabloul în baza de date internațională a Interpol privind obiectele de artă furate sau dispărute, unde sunt înregistrate descrieri și imagini pentru peste 57.000 de articole.

Născut la Malaga, în Andaluzia, Picasso este considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX. În Spania el este privit cu un amestec de mândrie națională și respect profund, fiind considerat unul dintre cei mai mari spanioli din toate timpurile.