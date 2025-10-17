Alertă în Spania după ce un tablou de Pablo Picasso a dispărut în timpul transportului la o expoziție de artă

Angajați ai unui muzeu de artă pregătind tablouri pentru transport (imagine ilustrativă), FOTO: Ingo Wagner / AFP / Profimedia Images

Poliția spaniolă a declanșat o anchetă după ce un tablou din 1919 al lui Pablo Picasso a dispărut în timpul transportului către o expoziție temporară organizată în orașul Granada din sudul Spaniei, regiunea în care s-a născut marele artist, relatează Reuters.

Fundația CajaGranada, organizatoarea expoziției, a declarat într-un comunicat că piesa dispărută, o mică lucrare în guașă intitulată Natură moartă cu chitară, făcea parte dintr-un transport mai amplu de opere de artă mutate din Madrid în orașul andaluz pentru expoziția Natură moartă. Eternitatea inertului.

Fundația a confirmat vineri că tabloul, deținut de un colecționar privat și având dimensiunile de 13 x 10 centimetri, era asigurat pentru o valoare estimată la 600.000 de euro.

Transportul a fost livrat la centrul cultural CajaGranada în dimineața zilei de 3 octombrie, o zi de vineri.

Pierderea nu a fost descoperită decât în următoarea zi de luni, când curatorul expoziției și directorul secției de expoziții al fundației au început să despacheteze lăzile.

„Deoarece nu toate pachetele erau numerotate corespunzător, nu a fost posibilă efectuarea unei verificări amănunțite fără despachetarea acestora”, a adăugat fundația.

Organizatorii expoziției sunt siguri că tabloul a dispărut înainte să ajungă la ei

Fundația CajaGranada a precizat că a revizuit imaginile de pe camerele de supraveghere din acel weekend și a confirmat că „nu a avut loc niciun incident” în acea perioadă.

După descoperirea dispariției tabloului, fundația a depus o plângere la poliția națională a Spaniei, care a confirmat deschiderea unei investigații.

Organizația a declarat că a pus toate resursele sale la dispoziția anchetatorilor și și-a exprimat încrederea în capacitatea autorităților de a rezolva cazul.

Născut la Malaga, în Andaluzia, Picasso este considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX. În Spania el este privit cu un amestec de mândrie națională și respect profund și este considerat unul dintre cei mai mari spanioli din toate timpurile.