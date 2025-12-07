Surpriză istorică în Formula 1. Verstappen pierde titlul mondial deși a câștigat ultima cursă a sezonului

Britanicul Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, pentru prima dată titlul mondial în Formula 1. El s-a clasat pe locul trei în ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi, şi a obţinut punctele necesare pentru a nu pierde primul loc în clasamentul general.



La final, Norris a plâns în monopost în timp ce le mulţumea celor din echipa sa, scrie News.ro.

Cursa a fost câştigată de Max Verstappen (Red Bull), iar pe locul doi s-a clasat Oscar Piastri (McLaren).

Cei trei au luptat pentru titlu până în ultimul moment.

Norris, care a devenit al 11-lea campion mondial britanic de Formula 1, a încheiat sezonul cu 423 de puncte, faţă de 421 ale lui Verstappen şi 410 ale lui Piastri.

La constructori, titlul a fost câştigat de McLaren.