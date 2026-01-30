Surpriză majoră în lumea televiziunilor de știri. Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de jurnale tocmai a fost scos de pe post

Fotografie ilustrativă cu microfoanele televiziunilor de știri din România. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Euronews România a anunțat vineri că după patru ani de colaborare se desparte de jurnalistul Vitalie Cojocari. El prezenta emisiunea „România lui Vitalie” de luni până vineri, în prime-time, de la ora 19:00 la ora 21:00.

Anunțul plecării lui Vitalie Cojocari de la Euronews România a fost făcut chiar de oficialii postului TV. Jurnalistul urmează să dedice mai mult timp online-ului.

„După patru ani în care l-ați văzut aproape seară de seară în platourile noastre de televiziune, jurnalistul Vitalie Cojocari, realizator al emisiunii România lui Vitalie, își încheie colaborarea cu Euronews România. Vitalie Cojocari va începe o nouă etapă profesională, în care dorește să dezvolte proiecte de antreprenoriat în mediul digital”, a anuțat Euronews.

Vitalie Cojocari a declarat că el va continua să își dezvolte comunitatea online și va crea produse online pentru YouTube, Facebook și alte platforme: „Voi realiza analize politice și socio-economice pe subiecte care au definit constant activitatea mea editorială, dar voi aborda și alte domenii de actualitate”.

Cine îi ia locul lui Vitalie Cojocari

Euronews România spune că Vitalie Cojocari a avut o „contribuție importantă” în ultimii ani: „Atât echipa de management, cât și colegii din redacție îi doresc succes”.

Vitalie Cojocari s-a alăturat Euronews în anul 2022, anul lansării postului în România. El a ajuns la Euronews după ce lucrase 17 ani ca reporter la Pro TV, conform Pagina de Media.

Intervalul orar 19:00–20:00 va fi preluat de o ediție specială, în care, de luni până vineri, alternativ, Arina Delcea și Gabriel Bălașu vor analiza, alături de invitații lor, cele mai importante subiecte ale zilei, iar jurnalul de la 20:00 va fi preluat de Andreea Popa, venită recent de la Digi24.