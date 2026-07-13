Surpriză majoră la box office, unde noul film Disney cu buget uriaș a debutat cu mult sub așteptări

Noul film live-action „Moana” (Vaiana) al Disney nu a reușit să facă valuri la box office, având un debut cu mult sub așteptări având în vedere popularitatea lungmetrajelor pentru întreaga familie și bugetul său de producție, relatează Variety.

În America de Nord, piața internă a Hollywood pentru care studiourile se bazează în general că va genera măcar jumătate din încasările lungmetrajelor, „Moana” a vândut bilete în valoare de doar 43 de milioane de dolari în weekendul de lansare.

Deși aceste încasări au fost suficiente pentru a ocupa primul loc în clasamentul box office-ului, Variety notează că rezultatul este dezastruos având în vedere că acest remake live-action bazat pe filmul de animație original din 2016 a avut un buget uriaș de producție, de 250 de milioane de dolari. Iar suma nu include cheltuielile consistente de marketing ale Disney.

„Moana” a avut rezultate slabe și pe piețele internaționale, unde a încasat 52 de milioane de dolari, pentru un debut global de 95 de milioane de dolari.

„Disney a inventat acest fenomen al adaptărilor live-action bazate pe filmele sale de animație și a avut un succes remarcabil cu ele”, a declarat pentru Variety David A. Gross, editorul buletinului informativ despre box office FranchiseRe. „Însă această lansare nici măcar nu se apropie de rezultatele remake-urilor anterioare ale Disney”, subliniază el.

Un actor veteran și o debutantă în noul film live-action „Moana”

Disney se aștepta ca noul film cu Dwayne „The Rock” Johnson și actrița debutantă Catherine Laga’aia în rolurile principale să încaseze 140 de milioane de dolari la nivel mondial în weekendul său de debut.

„Moana” a ratat ținta cu aproape 50 de milioane de dolari, iar la box office-ul nord-american a fost foarte aproape să obțină nedorita distincție de a avea cea mai slabă lansare dintre remake-urile live-action ale Disney. Aceasta aparține filmului „Albă ca Zăpada” lansat anul trecut, care a obținut încasări de 42 de milioane de dolari, cu doar un milion sub cele înregistrate acum de „Moana”.

În cea mai mare parte, Disney s-a bucurat de un succes considerabil cu remake-urile live-action ale clasicelor sale animate. Adaptările din 2025 ale „Lilo & Stitch”, precum și „The Lion King” și „Aladdin” din 2019 și „Frumoasa și Bestia” din 2017 au fost succese uriașe, fiecare debutând cu peste 100 de milioane de dolari și depășind ulterior pragul de un miliard de dolari în încasări la nivel mondial.

Toate acestea au fost bazate pe filme din anii ’90 și începutul anilor 2000, perioadă care pare să fie „zona ideală” pentru Disney. „Moana” este însă un titlu mult mai recent din catalogul Disney și, deși franciza muzicală este extrem de populară în rândul familiilor cu copii mici, studioul s-ar putea să fi revenit prea repede în universul Moanei, curajoasa exploratoare aleasă de ocean pentru a readuce prosperitatea pe insula sa.

Noul film nu i-a impresionat pe critici

Criticii au respins versiunea live-action a filmului „Moana”, care are o rată a aprobării din partea acestora de doar 35% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Spectatorii care l-au văzut în cinematografe în America de Nord s-au declarat mulțumiți, acordând filmului calificativul „A-” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sălile de cinema. Însă publicul internațional a fost mai exigent, filmul având o notă medie de doar 5,9 / 10 pe IMDb.

Această versiune live-action a filmului „Moana”, regizată de Thomas Kail („Hamilton”), a fost lansată la o distanță foarte mică de lungmetrajul de animație „Moana 2”, care a fost un succes cu încasări de peste un miliard de dolari. Acest lucru nu a fost însă intenționat.

„Moana 2” a fost inițial dezvoltat ca serial de televiziune, înainte ca Disney să decidă transformarea proiectului într-un lungmetraj. După ce filmul de animație a fost redirecționat către cinematografe, Disney a amânat cu un an lansarea proiectul live-action (programat inițial pentru 2025), pentru a crea o oarecare distanță față de titlul anterior.

Regizorul Thomas Kail, Auli’i Cravalho, Catherine Laga’aia și Dwayne Johnson, FOTO: Lewis, SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un eșec după un succes major pentru Disney

„Ultimul «Moana» a fost un succes uriaș în urmă cu doar 20 de luni, iar asta înseamnă că revenirea sub forma unui remake vine extrem de repede”, spune Gross. „Povestea nu era pregătită să revină atât de curând, iar publicul nu se grăbește să o vadă”, conchide el.

„Moana” reprezintă al treilea eșec consecutiv pe marile ecrane, după „Supergirl” și „Minions & Monsters”, într-o vară care, în rest, a fost una excelentă pentru Hollywood.

Intervalul de patru luni este pe cale să depășească pragul de 4 miliarde de dolari în încasări pentru doar a doua oară de la pandemie încoace și se conturează drept cea mai bună perioadă estivală din 2019 încoace, un an de referință pentru industrie.

Se estimează că numărul spectatorilor va crește odată cu lansarea filmului „Odissea”, regizat de Christopher Nolan, pe 17 iulie, și a peliculei „Spider-Man: Brand New Day”, pe 31 iulie.