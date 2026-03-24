Surpriză majoră la OpenAI, care își închide fără explicații platforma de videoclipuri Sora după încheierea unui acord de referință

OpenAI a declarat marți că va închide Sora, platforma de creare de videoclipuri cu ajutorul inteligenței artificiale generative pe care a lansat-o anul trecut, fără a oferi vreun motiv pentru această decizie surprinzătoare, relatează Variety.

„Ne luăm rămas-bun de la Sora. Tuturor celor care au creat cu Sora, au distribuit conținut realizat cu ea și au construit o comunitate în jurul ei: vă mulțumim. Ceea ce ați realizat cu Sora a contat și știm că această veste este dezamăgitoare”, a transmis echipa OpenAI responsabilă de platformă într-un comunicat publicat marți.

„Vom reveni în curând cu mai multe informații, inclusiv calendare pentru aplicație și API, precum și detalii despre păstrarea lucrărilor voastre”, a promis acesta.

OpenAI nu a răspuns solicitărilor de informații suplimentare din partea Variety.

OpenAI a încheiat un parteneriat cu Disney pentru Sora

Anunțul e cu atât mai surprinzător încât vine la doar trei luni după ce Disney a încheiat un acord de referință cu OpenAI. În baza acordului de licențiere pe trei ani, Sora ar fi putut genera videoclipuri pe baza comenzilor utilizatorilor folosind un set de peste 200 de personaje mascate, animate sau creaturi din universurile Disney, Marvel, Pixar și Star Wars.

Sora și ChatGPT Images urmau să genereze videoclipuri „inspirate de fani” cu personaje Disney licențiate în prima parte a acestui an, iar platforma de streaming Disney+ urma să includă o selecție curatoriată de videoclipuri generate cu Sora.

Disney plănuia, de asemenea, să realizeze o investiție de un miliard de dolari în OpenAI.

Un reprezentant Disney a declarat într-un comunicat pentru Variety: „Pe măsură ce domeniul emergent al inteligenței artificiale evoluează rapid, respectăm decizia OpenAI de a ieși din zona generării video și de a-și reorienta prioritățile. Apreciem colaborarea constructivă dintre echipele noastre și ceea ce am învățat din aceasta și vom continua să colaborăm cu platforme de inteligență artificială pentru a găsi noi modalități de a ajunge la fani acolo unde se află, adoptând în mod responsabil noile tehnologii care respectă proprietatea intelectuală și drepturile creatorilor”.

Platforma de generare a videoclipurilor a stârnit îngrijorări în industria creativă

A doua versiune a Sora, lansată de OpenAI în septembrie 2025, a stârnit îngrijorări la Hollywood din cauza modelului de tip „opt-out”, care impunea deținătorilor de proprietate intelectuală să semnaleze în mod activ dacă doreau ca operele lor protejate prin drepturi de autor să fie excluse din sistem.

În noiembrie, organizația japoneză din industria divertismentului CODA, ai cărei membri includ studioul de animație Ghibli, a transmis o scrisoare către OpenAI prin care solicita companiei să înceteze utilizarea conținutului lor pentru antrenarea Sora 2.