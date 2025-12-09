SURPRIZĂ Om de afaceri român salvează un brand olandez de media și evenimente

Startup-ul Tekpon, un marketplace unde companiile pot să găsească și să achiziționeze soluții software, construit de omul de afaceri român Alexandru Stan, a preluat brandul de media și evenimente The Next Web (TNW) de la The Financial Times.

Platforma de știri TNW, axată pe startup-uri și tehnologie, precum și conferința omonimă organizată anual la Amsterdam, erau pregătite să fie închise de proprietarul Financial Times.

Tranzacția marchează cea mai mare investiție a Tekpon în media și evenimente de până acum, semnalând o extindere semnificativă a influenței sale în cadrul ecosistemului tehnologic european.

