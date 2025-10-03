Surpriză uriașă la Netflix, care reînvie unul dintre cele mai longevive și populare seriale pe care le-a difuzat vreodată

Netflix și BBC au anunțat că au comandat două sezoane pentru un serial „sequel” care să continue povestea din „Peaky Blinders”, unul dintre cele mai longevive și apreciate seriale difuzate vreodată de platforma de streaming și unul dintre cele mai populare ale societății britanice de radiodifuziune din ultimii ani, relatează revista Variety.

Steven Knight, scriitorul și cineastul britanic care a scris scenariul și a creat serialul Peaky Blinders original va reveni în aceste roluri și pentru noua serie. Distribuția este ținută secretă deocamdată, însă Cillian Murphy, starul original al seriei difuzate timp de 6 sezoane între 2013 și 2022, a fost anunțat ca director de producție pentru continuarea sa.

„După ce a fost puternic bombardat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Birmingham își construiește un viitor mai bun din beton și oțel. Într-o nouă eră a universului Peaky Blinders creat de Steven Knight, cursa pentru a deține controlul asupra uriașului proiect de reconstrucție a orașului devine o competiție brutală, cu dimensiuni mitice. Este un oraș al oportunităților și al pericolelor fără precedent – cu familia Shelby chiar în centrul său, scăldată în sânge”, notează descrierea oficială pentru noul serial, publicată de Netflix și BBC.

Evenimentele din serial se vor desfășura în anul 1953, urmând ca filmările să aibă loc la studiourile Digbeth Loc. din Birmingham.

„Sunt încântat să anunț acest nou capitol din povestea Peaky Blinders”, a declarat Knight. „Va fi, din nou, ancorat în Birmingham și va spune povestea unui oraș care renaște din cenușa bombardamentelor de la Birmingham. Noua generație de Shelby a preluat volanul – și va fi o călătorie de neuitat”, a promis el în condițiile în care ultimele două sezoane ale seriei originale au avut ratinguri medii de peste 5 milioane de spectatori doar în Marea Britanie, pe BBC One.

Netflix a comandat 12 episoade de câte o oră pentru noul serial „Peaky Blinders”

Anunțul reprezintă o surpriză uriașă în condițiile în care marile publicații de la Hollywood precum Variety, Deadline sau THR află de regulă dinainte când marile studiouri de film sau companiile de streaming lucrează la proiecte de anvergură. În cazul de față însă Netflix și BBC au reușit să mențină secretul în jurul proiectului care va continua unul dintre cele mai apreciate seriale ale sale.

Anunțul oficial a mai precizat că cele două noi sezoane vor avea câte șase episoade de 60 de minute fiecare.

Deși anunțul nu a precizat când intenționează Netflix și BBC să lanseze noul serial, revista Variety amintește că fanii Peaky Blinders nu vor trebui să aștepte prea mult pentru a vedea un nou capitol întrucât un film Peaky Blinders urmează să apară în cinematografe la începutul anului viitor.

Intitulat The Immortal Man, filmul ar urma să continue povestea de unde a rămas serialul original și îl are pe Murphy în rolul principal, alături de o distribuție din care fac parte Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth și Barry Keoghan.

Scenariul filmului este semnat de Knight, iar regia îi aparține cineastului britanic Tom Harper, care a regizat primul sezon al serialului Peaky Blinders original.