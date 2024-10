Filmul „Peaky Blinders” a intrat în producție la Netflix

Netflix a început filmările pentru lungmetrajul Peaky Blinders, o continuare a serialului popular cu același nume care se desfășoară pe străzile din Birmingham în anii 1900, a anunțat compania de streaming într-un comunicat remis presei.

Cillian Murphy, proaspăt premiat cu Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării din filmul Oppenheimer, se va întoarce în rolul emblematic al lui Tommy Shelby.

„Se pare că Tommy Shelby mai are treabă pentru mine. Va fi foarte satisfăcător să colaborez din nou cu Steven Knight și Tom Harper pentru versiunea de film a Peaky Blinders. Aceasta e una pentru fani”, a declarat Cillian Murphy la începutul lunii iunie, când Netflix a anunțat prima oară că urmează să facă un film Peaky Blinders.

Compania americană de streaming a dezvăluit tot atunci că filmul va fi scris de cineastul britanic Steven Knight, creatorul serialului Peaky Blinders, și că scaunul regizoral va fi ocupat de Tom Harper, care a regizat primul sezon al serialului și mai are în portofoliul său titluri ca The Aeronauts, Heart of Stone, Philip K. Dick’s Electric Dreams sau miniseria Război și pace lansată de BBC în 2016.

„Va fi un capitol exploziv în povestea Peaky Blinders. Fără niciun fel de mănuși. Peaky Blinders în război total”, a promis Knight în comentarii făcute pentru Tudum, site-ul de știri al Netflix, în luna iunie.

Povestea filmului „Peaky Blinders” se va desfășura în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

„Sunt bucuros să dăm viață unui nou capitol Peaky Blinders, de această dată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Țara este în război, și bineînțeles, ai noștri Peaky Blinders sunt și ei”, a declarat acum Steven Knight în noul comunicat publicat de Netflix.

În afară de Murphy în filmul Peaky Blinders vor juca Rebecca Ferguson, Tim Roth și Barry Keoghan, restul distribuției urmând să fie anunțată ulterior. La fel ca în cazul serialului, lungmetrajul va fi produs în parteneriat cu BBC.

Netflix anunțase la sfârșitul lunii iulie că Ferguson, care a putut fi văzută cel mai recent pe marele ecran în rolul lui Lady Jessica în cele două filme Dune ale lui Denis Villeneuve, precum și în ultimele două lungmetraje Mission Impossible, a fost cooptată la bord pentru lungmetrajul Peaky Blinders.

Actrița suedeză în vârstă de 40 de ani a cunoscut însă consacrarea datorită interpretării sale dintr-un alt serial produs de BBC, seria limitată The Winter Queen („Regina Albă”), difuzată în 2013.

Rolul pe care ea îl va juca în film nu a fost dezvăluit deocamdată, însă foarte probabil el va fi unul dintre cele principale, dat fiind faptul că Ferguson a fost primul nume confirmat pentru distribuția lungmetrajului Peaky Blinders, după cel al lui Murphy.

Marea necunoscută o reprezintă în continuare când intenționează Netflix să lanseze filmul, însă începerea producției e întotdeauna un semn bun în acest sens. Dacă filmările vor decurge conform planurilor, nu e exclus ca filmul Peaky Blinders să apară în streaming înspre sfârșitul anului viitor.

Netflix a publicat acum și o fotografie cu Cillian Murphy și Steven Knight pe platourile de filmare: