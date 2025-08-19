Sari direct la conținut
Surpriza venită din Asia. O mare putere regională, dispusă să participe la garantarea securității Ucrainei: „Vom juca un rol adecvat”

Surpriza venită din Asia. O mare putere regională, dispusă să participe la garantarea securității Ucrainei: „Vom juca un rol adecvat”
Aeronave Bell Boeing V-22 Osprey se adună pentru un exercițiu comun al Forțelor de Apărare ale Japoniei, armatei americane și armatei sud-coreene, la Aeroportul Fukuoka din districtul Hakata, orașul Fukuoka, Japonia, pe 14 noiembrie 2024. FOTO: Masaki Akizuki / AP / Profimedia

Premierul japonez Shigeru Ishiba a anunțat că țara sa va participa la garantarea securității Ucrainei, dar a rămas discret cu privire la ceea ce ar implica acest lucru, scrie CNN citând publicația Nippon.

„Vom discuta în detaliu ce poate și trebuie să facă națiunea noastră, inclusiv din perspectiva legilor și a capacităților, și vom juca un rol adecvat”, a declarat Ishiba marți, în fața reporterilor, la sediul biroului său din Tokyo.

Cu toate acestea, Ishiba a subliniat că Japonia „nu se află în faza în care poate oferi detalii” despre sprijinul pe care îl poate acorda Ucrainei.

Deși nu este membru al NATO, Japonia colaborează foarte strâns cu alianța militară condusă de SUA, iar comentariile lui Ishiba sunt un indicator al numărului de țări occidentale care sunt pregătite să ajute la apărarea Ucrainei în cazul unei viitoare agresiuni ruse, după încheierea unui acord de pace care să pună capăt invaziei Moscovei.

După întâlnirea de luni cu președintele american Donald Trump și cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, care a avut loc la Casa Albă, liderii europeni au discutat despre modul în care pot oferi garanții de securitate Ucrainei în viitor, inclusiv prin desfășurarea unei forțe de menținere a păcii.

