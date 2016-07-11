Tudor Tim Ionescu, alias Tudy, sustinut de ALDE, va fi inlocuit de Tomnita Florescu, de profesie arhitect, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Aceasta decizie ar fi fost luata aseara de liderii PSD Liviu Dragnea si ALDE – Calin Popescu Tariceanu, au mai precizat sursele citate. Decizia vine dupa alegerea lui Tudor Tim Ionescu in functia de viceprimar al capitalei de catre majoritatea PSD-UNPR-ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti a generat un adevarat scandal in presa.

Tomnita Florescu este consilier general din partea ALDE. Aceasta este de profesie arhitect, fiind profesor la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, catedra Proiectare de Interior si Design.

Potrivit declaratiei de avere, Tomnita Tomescu are doua case in Bucuresti, prima de 186 mp, cumparata in 2011 si a doua de 230 mp, in cartierul H. Coanda, cumparata in 2007. Aceasta mai detine tablouri, bijuterii si obiecte de arta in valoare de 230.000 euro.

Anual, incaseaza circa 70.000 lei, salariul de profesor la UAUIM, si 79.000 lei de la o firma de arhitectura (TOMDESIGN SRL) pentru prestarea de servicii de specialitate si 62.000 lei de la Casa de Pensii sector 3. Tomnita Florescu are un credit de 16.000 de euro, din 2007.

Vezi aici declaratia de avere.

Tudor Tim Ionescu a fost ales in functia de viceprimar joia trecuta, fiind votat de majoritatea PSD-UNPR-ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Tudor Ionescu, zis Tudy, a fost stagiar la Parlamentul Europen din partea PNL, insa si-a dat demisia dupa ce presa tabloidă a prezentat mai multe imagini intime cu acesta.

Citeste aici Totul despre viata, afacerile si scandalurile cu Tudor Tim Ionescu sau Tudy, noul viceprimar al Capitalei

Notă editorială (13 octombrie 2026): Mai multe elemente din acest articol au fost editate pentru a elimina detalii privind viața privată care nu sunt relevante pentru subiectul de interes public. Informațiile referitoare la alegerea viceprimarilor Capitalei au fost păstrate.

￢