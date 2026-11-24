Un tratament aflat în cercetare în studii de fază III, dezvoltat pentru persoanele cu obezitate a demonstrat siguranță cardiovasculară atunci când a fost comparat cu placebo, potrivit rezultatelor studiului global de fază III SYNCHRONIZE-CVOT. Studiul a evaluat survodutide, un agonist dual al receptorilor de glucagon și GLP-1, la adulți cu obezitate sau suprapondere și risc cardiovascular crescut.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul sesiunilor științifice ale American Heart Association 2026 și publicate simultan în revista medicală The Lancet.

Ce a urmărit studiul

Obezitatea este o boală cronică asociată cu un risc crescut de diabet zaharat de tip 2, afecțiuni cardiovasculare, boală cronică de rinichi și alte complicații metabolice. În acest context, noile terapii sunt evaluate nu doar prin prisma scăderii în greutate, ci și din perspectiva siguranței cardiovasculare și a efectelor asupra parametrilor cardiometabolici.

Studiul SYNCHRONIZE-CVOT a inclus 5.530 de adulți, repartizați aleatoriu între grupurile care au primit tratamentul investigat și grupul placebo, fără ca participanții sau cercetătorii să știe din ce grup face parte fiecare.

Participanții aveau obezitate sau suprapondere și risc cardiovascular crescut, determinat de existența unei boli cardiovasculare, a bolii cronice de rinichi sau a mai multor complicații ori factori de risc asociați greutății.

Dintre persoanele care au primit tratamentul alocat, 1.836 au fost evaluate în grupul survodutide 3,6 mg, 1.835 în grupul survodutide 6 mg și 1.836 în grupul placebo. Participanții au fost monitorizați, în general, timp de aproximativ 22 de luni.

Obiectivul principal al studiului a fost evaluarea riscului unui criteriu compozit format din cinci evenimente cardiovasculare majore, denumit 5P-MACE. Acesta a inclus decesul de cauză cardiovasculară, infarctul miocardic non-fatal, accidentul vascular cerebral non-fatal, evenimentele de insuficiență cardiacă și intervențiile de revascularizare coronariană.

Tratamentul nu a crescut riscul cardiovascular comparativ cu placebo

Tipurile de evenimente menționate prin componentele Obiectivul principal a fost înregistrat la 136 dintre cei 3.671 de participanți tratați cu survodutide, reprezentând 3,7%, și la 76 dintre cei 1.836 de participanți din grupul placebo, respectiv 4,1%. Raportul de risc a fost de 0,89, cu un interval de încredere de 95% cuprins între 0,67 și 1,18.

Rezultatele au îndeplinit criteriul statistic de non-inferioritate, demonstrând că survodutide nu a crescut riscul de evenimente cardiovasculare majore comparativ cu placebo. Studiul și-a atins astfel obiectivul principal definit anterior și a demonstrat un profil favorabil de siguranță cardiovasculară al tratamentului în populația evaluată

Studiul este primul studiu global de fază III privind rezultatele cardiovasculare pentru un agonist dual al receptorilor de glucagon și GLP-1, un nou mecanism care adresează persoanele cu obezitate, potrivit datelor publicate.

Scădere în greutate și îmbunătățirea unor parametri cardiometabolici

Pe lângă evaluarea siguranței cardiovasculare, studiul SYNCHRONIZE-CVOT a analizat efectele tratamentului asupra greutății corporale, tensiunii arteriale, circumferinței taliei și unor biomarkeri metabolici și inflamatori.

În analiza care estimează efectul în condițiile continuării tratamentului, scăderea ponderală a ajuns până la 13,7% după 72 de săptămâni, comparativ cu 2% în grupul placebo.

În aceeași analiză, tensiunea arterială sistolică a scăzut cu până la 6,68 mmHg în grupurile tratate cu survodutide, comparativ cu 1,76 mmHg în grupul placebo. Circumferința taliei s-a redus cu până la 11,96 cm în cazul participanților care au primit tratamentul experimental, comparativ cu 2,74 cm în grupul placebo.

Cercetătorii au observat și reduceri ale proteinei C reactive înalt sensibile, hs-CRP, și ale trigliceridelor. Cercetătorii au observat și reduceri ale proteinei C reactive înalt sensibile, hs-CRP, și ale trigliceridelor, doi biomarkeri asociați cu inflamația, metabolismul și sănătatea cardiovasculară.

Potrivit Dr. Biykem Bozkurt, investigator principal al studiului, provocările asociate obezității depășesc controlul greutății și includ efectele bolii asupra sănătății cardiovasculare și metabolice.

Reacțiile adverse gastrointestinale, mai frecvente în grupurile tratate

Evenimentele adverse gastrointestinale au fost mai frecvente în rândul participanților care au primit survodutide decât în grupul placebo. Greața a fost raportată de 48% dintre participanții tratați cu doza de 3,6 mg și de 49% dintre cei care au primit doza de 6 mg, comparativ cu 12,1% în grupul placebo.

Vărsăturile au fost raportate de 31,7% dintre participanții din grupul de 3,6 mg și de 34% dintre cei din grupul de 6 mg, față de 4,8% în grupul placebo.

Reacțiile gastrointestinale au dus la întreruperea tratamentului în cazul a 19,3% dintre participanții care au primit doza de 3,6 mg și a 20,8% dintre cei tratați cu doza de 6 mg. În grupul placebo, proporția a fost de 1,9%.

În schimb, evenimentele adverse grave au avut o frecvență comparabilă între grupuri: 22,5% pentru doza de 3,6 mg, 20,8% pentru doza de 6 mg și 23,9% în grupul placebo. Evenimentele adverse cu potențial fatal au fost, de asemenea, raportate în proporții similare în brațele tratate și brațul placebo ale studiului.

Cum acționează survodutide

Survodutide combină activarea receptorului GLP-1, implicat în reglarea apetitului și a aportului energetic, cu activarea receptorului de glucagon, asociată cu efecte asupra consumului energetic și metabolismului hepatic. Acest mecanism dual este investigat pentru potențialul său de a acționa asupra mai multor componente ale disfuncției metabolice asociate obezității.

Tratamentul este dezvoltat de Boehringer Ingelheim în colaborare cu Zealand Pharma. Survodutide este un medicament investigațional și nu este aprobat în prezent pentru utilizare. Eficacitatea și siguranța sa vor continua să fie evaluate de autoritățile de reglementare, iar compania pregătește documentația pentru solicitarea autorizării în tratamentul obezității.

Survodutide este evaluat și în alte studii clinice de fază III, inclusiv pentru boala hepatică metabolică MASLD/MASH și pentru ciroza asociată acesteia.

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Articol susținut de Boehringer Ingelheim