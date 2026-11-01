Suspans la Curtea Constituțională din Polonia, în războiul deschis dintre Tusk și Nawrocki. Mișcare așteptată în zilele următoare

Președintele polonez Karol Nawrocki a convocat sâmbătă liderii politici la consultări pe tema disputei privind Curtea Constituțională, în contextul în care intenția Guvernului Tusk de a modifica componența instanței a declanșat o ripostă dură din premierului și a liderului de la Varșovia. Rezultatul discuțiilor este neclar. Ce urmează?

Cele două mari tabere politice, formațiunea național-conservatoare Lege și Justiție (PiS) și coaliția pro-europeană condusă de Donald Tusk, sunt într-o confruntare directă privind controlul asupra Curții Constituționale.

Pe durata guvernării (2015-2023), partidul naționalist-conservator PiS a numit judecători considerați a fi aliniați politic cu acesta, modificând astfel componența Curții, notează Deutsche Welle.

Curtea Europeană de Justiție a hotărât ulterior că Curtea Constituțională nu poate fi considerată un tribunal independent și imparțial din cauza unor nereguli grave în numirea unora dintre judecătorii săi și a președintelui instanței.

Consultări fără rezultat clar

De aproape 8 luni, președintele polonez Karol Nawrocki refuză să-i investească în funcție pe cinci judecători votați de Parlament.

Războiul pe justiție a escaladat vineri, după ce Curtea Constituțională a anunțat Anna Korwin-Piotrowska, cel mai vechi judecător din instanță, l-a suspendat pe Bogdan Swieczkowski, , numit la șefia instituției de predecesorul de extremă dreaptă al premierului în exercițiu Donald Tusk, și a preluat interimatul la conducerea instanței.

Președintele polonez a convocat de urgență consultări cu liderii politici, însă rezultatul acestora este neclar.

Reprezentanții partidelor naționaliste, de extremă dreaptă și ai unor partide din coaliția de guvernământ au participat la discuțiile de la palatul prezidențial, în timp ce partidul al lui Tusk, Platforma Civică, a absentat, potrivit presei poloneze.

Stânga, membră a coaliției, a declarat că nu a fost invitată și nu ar fi participat deoarece îl considera pe Nawrocki implicat în dispută.

Comisia Europeană, de partea lui Tusk

Donald Tusk. FOTO: Szymon Pulcyn / PAP / Profimedia

Prim-ministrul Donald Tusk s-a adresat polonezilor într-un discurs televizat sâmbătă seara, în cadrul primei sale reacții majore la criză, scrie Euronews. El a descris evenimentele de vineri drept „incidente scandaloase” și și-a exprimat speranța că astfel de scene nu se vor mai repeta niciodată.

Guvernul Tusk susține că promovează reformele necesare de mult timp pentru a restabili statul de drept, după ani de ceea ce descrie ca fiind o ingerință în sistemul judiciar din partea partidului Lege și Justiție (PiS). Pe de cealaltă parte, fosta formațiune care a guvernat, acum aflată în opoziție, acuză guvernul lui Tusk că încearcă o lovitură de stat.

Comisia Europeană a luat sâmbătă partea prim-ministrului polonez Donald Tusk, solicitându-i președintelui polonez Karol Nawrocki să aprobe numirea judecătorilor pentru a pune capăt acestei crize politice profunde la Varșovia, potrivit AFP.

„Este de datoria autorităților poloneze să se asigure că Curtea Constituțională poate funcționa în conformitate cu Constituția poloneză și cu respectarea jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Numirea a opt noi membri ai Curții Constituționale ține de competența constituțională” a Sejmului, camera inferioară a Parlamentului, a continuat acesta, în timp ce președintele polonez Karol Nawrocki a refuzat să o ratifice.

Conservatorii europeni îl susțin pe președintele Poloniei

Conservatorii europeni (ECR) au intervenit în criza de la Varșovia și s-au poziționat de partea președintelui Karol Nawrocki, acuzând guvernul Donald Tusk de „încălcarea gravă a statului de drept” și au cerut instituțiilor europene să nu închidă ochii în fața acestui „atac asupra independenței justiției”, mai scrie Euronews. George Simion este vicepreşedinte al Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni.

Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului (HFPC), o organizație neguvernamentală care militează pentru drepturile omului în Polonia și în Europa Centrală și de Est, a considerat că suspendarea președintelui tribunalului nu are temei legal. Cu toate acestea, asociația îl îndeamnă pe Nawrocki să ratifice numirea judecătorilor desemnați de parlament.

Ambasadorii Poloniei în România și China și-au dat demisia din cauza conflictului, în timp ce liderul AUR, George Simion, aliat politic al lui Karol Nawrocki, a denunțat, pe X, o încălcare a democrației: „Tusk, dictatorul, zdrobește democrația în Polonia chiar în acest moment!”.

În ceea ce privește conducerea Curții Constituționale, confuzia era în continuare totală. Deși judecătoare numită de actualul guvern, Anna Korwin-Piotrowska, a anunțat suspendarea din funcție a controversatului președinte al curții, Bogdan Swieczkowski, și a indicat că va asigura interimatul, el se bucură de sprijinul opoziției și al președintelui polonez și afirmă, la rândul său, că rămâne în funcție.

O mișcare așteptată marți la Curtea Constituțională

Cotidianul Wyborcza relatează că încă există mari semne de întrebare privind viitorul Curții Constituționale, însă marți este o „zi crucială” pentru instanță în timp ce „PiS, Swieczkowski și Nawrocki încearcă să-și apere ultima redută care le-a mai rămas după guvernare”.

Atunci a fost convocată o Adunare Generală a judecătorilor de către Anna Korwin-Piotrowska, care a anunțat suspendarea președintelui instanței pus de PiS. Subiectul va fi bugetul Curții pentru 2027, însă surse politice din Platforma Civică au declarat pentru Wyborcza că judecătorii au un plan, altfel nu ar fi anunțat vineri suspendarea președintelui Curții. Însă nu se știe ce se pregătește pentru moment.

Korwin-Piotrowska a atras atenția că instanța trebuie să funcționeze normal deoarece pe rolul Curții sunt dosare deschise de polonezi încă din 2017, care nu au fost rezolvate, față de cele politice, care se soluționează în câteva săptămâni de la sesizări.

Incertitudine înainte de alegeri

Analistul politic de la postul TV polonez TVP World, Stuart Dowell, a susținut că cea mai mare victimă a disputei este chiar Curtea Constituțională, care își poate desfășura activitatea în mod eficient doar dacă „guvernul, președintele și instanțele sunt dispuse să accepte hotărârile sale”.

El a subliniat, de asemenea, că, chiar dacă se va ajunge la un compromis, alegerile de anul viitor s-ar putea să nu îmbunătățească situația.

„Dacă dreapta revine la putere, ar putea încerca să anuleze orice schimbări s-ar face acum, declanșând încă o rundă de război constituțional”, a spus Dowell.

„La 11 ani de la începutul disputei inițiale, Polonia ar putea încă să se certe cu privire la cine va conduce instanța care ar trebui să soluționeze astfel de dispute”, a subliniat analistul.

Foștii președinți ai Curții denunță implicare președintelui

Foștii președinți ai Curții Constituționale consideră că președintele polonez Karol Nawrocki a întreprins o „încercare directă de a încălca autonomia Curții Constituționale”, iar noii judecători ai instanței supreme au făcut tot ce era necesar pentru a restabili funcția și statutul Curții ca instituție care apără drepturile și libertățile cetățenești, scrie publicația Rzeczpospolita.

Într-o declarație publică emisă sâmbătă, patru foști șefi ai Curții, au afirmat că instituția se află într-o criză profundă de peste 10 ani.

Ei au subliniat că hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene privind restabilirea statutului Curții de instituție independentă și imparțială nu au fost puse în aplicare, iar acest lucru se resfrânge mai ales asupra cetățenilor, deoarece petițiile lor nu pot fi soluționate.

Foștii președinți ai Curții Constituționale au considerat, de asemenea, că comportamentul președintelui Nawrocki nu contribuie la soluționarea crizei.

Potrivit foștilor președinți ai Curții Constituționale, este necesar să li se permită judecătorilor să desfășoare procedurile prevăzute de lege, inclusiv convocarea Adunării Generale a Judecătorilor Curții Constituționale și adoptarea de hotărâri cu privire la cererile procurorului general de ridicare a imunității judecătorilor Bogdan Święczkowski și Bartłomiej Sochański, președintele și vicepreședintele suspendați din funcție.

„Nu există altă cale care să permită încheierea crizei constituționale și restituirea Curții Constituționale societății”, au subliniat aceștia.