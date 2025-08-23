Suspans pentru „super-ambasada” Chinei la Londra, cea mai mare din Europa, suspectată că va fi o viitoare bază de spionaj. Guvernul britanic a amânat să ia o decizie

Clădirea fostei monetării regale a Marii Britanii pe care China planuiește să o transforme în sediu pentru misiunea sa diplomatică de la Londra. Sursă foto: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Guvernul Marii Britanii a amânat până în octombrie să decida dacă va aproba planurile Chinei de a construi cea mai mare ambasadă din Europa la Londra, după ce Beijingul a refuzat să explice pe deplin de ce planurile conțineau informații cenzurate, transmite Reuters.

Planurile Chinei de a construi o nouă ambasadă pe locul unei clădiri vechi de două secole, situată în apropierea Turnului Londrei, sunt blocate de trei ani din cauza opoziției locuitorilor din zonă, a parlamentarilor și a activiștilor pro-democrație din Hong Kong din Marea Britanie.

Politicieni britanici și americani au avertizat guvernul să nu permită Chinei să construiască ambasada pe acest teren, din cauza temerilor că ar putea fi folosită ca bază pentru spionaj.

DP9, firma de consultanță în urbanism care lucrează pentru guvernul chinez, a declarat că clientul său consideră că nu ar fi oportun să furnizeze planurile interne complete, afirmând că schițele suplimentare oferă un nivel acceptabil de detalii, după ce guvernul a întrebat de ce mai multe zone au fost cenzurate în planurile inițiale.

„Solicitantul consideră că nivelul de detaliu prezentat în planurile needitate este suficient pentru a identifica principalele utilizări”, a declarat DP9 într-o scrisoare adresată guvernului de la Londra.

„În aceste circumstanțe, considerăm că nu este necesar și nici adecvat să furnizăm planuri sau detalii suplimentare mai detaliate privind amenajarea interioară.”

Departamentul britanic pentru locuințe a răspuns că va decide dacă proiectul poate continua până la 21 octombrie, în loc de 9 septembrie, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a analiza răspunsurile.

Misiunea diplomatică chineză de la Londra este „îngrijorată”

Luke de Pulford, director executiv al Alianței Interparlamentare pentru China, un grup cu legături cu o rețea internațională de politicieni critici la adresa Beijingului, care a dezvăluit scrisoarea, a declarat: „Aceste explicații sunt departe de a fi satisfăcătoare”.

De Pulford, un critic de lungă durată al planurilor privind ambasada, a declarat că „asigurările se reduc la «ai încredere în mine, frate»”.

Ambasada Chinei la Londra și-a exprimat „îngrijorarea serioasă” cu privire la răspunsul guvernului britanic, subliniid că țările gazdă au „obligația internațională” de a sprijini construirea clădirilor diplomatice.

„Partea chineză îndeamnă partea britanică să își îndeplinească obligația și să aprobe fără întârziere cererea de planificare”, a declarat ambasada într-un comunicat.

Decizia, la guvernul Starmer

La începutul acestei luni, ambasada a declarat că afirmațiile potrivit cărora clădirea ar putea avea „facilități secrete” utilizate pentru a dăuna securității naționale a Marii Britanii sunt „calomnii josnice”.

Guvernul chinez a achiziționat Royal Mint Court în 2018, dar cererile sale de autorizație de construire pentru noua ambasadă au fost respinse de consiliul local în 2022. Președintele chinez Xi Jinping i-a cerut premierului Keir Starmer anul trecut să intervină.

Guvernul central al lui Starmer a preluat controlul asupra deciziei privind autorizarea construirii anul trecut.