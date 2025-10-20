Suspiciuni că un avion ce zbura deasupra SUA a fost lovit de un obiect ce provine din spațiu

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din Statele Unite a confirmat duminică faptul că investighează un incident în care parbrizul unui avion de linie ce zbura la mare altitudine a fost lovit de un obiect în timp ce se afla deasupra statului Utah, relatează Ars Technica.

„NTSB colectează date radar, meteorologice și de la înregistratorul de zbor”, a declarat agenția federală pe platforma X, adăugând că „parbrizul este trimis la laboratoarele NTSB pentru examinare”.

Aceasta a mai precizat că incidentul s-a produs joi, în timpul unui zbor al companiei United Airlines de la Denver la Los Angeles. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată că unul dintre cele două geamuri mari din fața unui avion Boeing 737 MAX era grav crăpat.

Alte fotografii arată brațul unui pilot care prezenta mai multe tăieturi, aparent provocate de mici cioburi de sticlă.

Originea obiectului ce a lovit avionul nu a fost confirmată deocamdată

Potrivit primelor informații, căpitanul zborului ar fi descris obiectul care a lovit avionul drept „deșeu spațial”. Totuși, acest lucru nu a fost confirmat.

După impact, aeronava a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Salt Lake City, după ce fusese deviată de la traseu.

Imaginile arată că un obiect a lovit cu forță partea superioară dreaptă a parbrizului, provocând avarii și cadrului metalic. Deoarece geamurile avioanelor sunt alcătuite din mai multe straturi, cu un material laminat între ele, panoul de sticlă nu s-a spart complet. Aeronava zbura la o altitudine de peste 9.100 de metri — probabil în jur de 11.000 de metri – iar cabina de pilotaj pare să-și fi menținut presiunea internă.

A fost vorba de deșeuri spațiale?

Ars Technica noteaz că este imposibil de știut fără date suplimentare. Însă foarte puține specii de păsări pot zbura la altitudini mai mari de 9.100 de metri iar vulturul lui Rüppell, pasărea care ajunge la cele mai mari altitudini, trăiește în principal în Africa.

O altă posibilitate ar fi un balon meteorologic neînregistrat, deși nu este clar dacă viteza acestuia ar fi fost suficient de mare pentru a provoca daunele observate. Grindina este, de asemenea, un posibil vinovat.

Singura altă cauză posibilă a avariei ar fi un obiect provenit din spațiu.

Aceasta a fost concluzia inițială a pilotului, însă este mai probabil să fi fost un meteorit decât o bucată de deșeu spațial. Estimările variază, dar un studiu recent publicat în revista Geology a arătat că aproximativ 17.000 de meteoriți ajung pe Pământ într-un an. Acest număr este cel puțin de zece ori mai mare decât cantitatea de deșeuri spațiale de origine umană care ajung în atmosfera terestră.

Incidentele în care obiecte provenite din spațiu, precum meteoriți sau fragmente de deșeuri orbitale, lovesc avioane de linie sunt extrem de rare.

Un raport din 2023 al Administrației Federale pentru Aviație (FAA) din SUA estima ca un avion să se prăbușească în urma unui astfel de incident este de 0,0007 într-un an.

Majoritatea avariilor de parbriz raportate în zbor sunt cauzate de grindină, gheață desprinsă de la alte aeronave sau defecte structurale, nu de obiecte spațiale